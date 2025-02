Nezvyčajná krádež: Z prívesu zmizlo 100-tisíc vajec! Polícia žiada verejnosť o pomoc

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Polícia v americkom štáte Pensylvánia sa už niekoľko dní snaží vyriešiť prípad krádeže 100.000 vajec z prívesu auta. So žiadosťou o pomoc sa obrátila na verejnosť, napísala agentúra AP. Podľa polície prípad môže súvisieť so súčasnými mimoriadne vysokými cenami vajec.

Hovorkyňa polície v štáte Pensylvánia Megan Frazerová povedala, že strážcovia poriadku spoliehajú na to, že im niekto pomôže dostať sa na stopu páchateľa. "Dúfame, že niekto niečo vie, zavolá nám a odovzdá nám nejaké tipy," uviedla. Polícia v snahe prísť na kĺb tejto záhade tiež vyhodnocuje záznamy z bezpečnostných kamier. "Za svoju kariéru som nikdy nepočula o tom, že by bolo ukradnutých 100.000 vajec," pripustila Frazerová, ktorá u polície pracuje viac ako desať rokov.

Chovatelia sú nútení mesačne usmrcovať milióny sliepok

Agentúra AP píše, že kvôli šíreniu vtáčej chrípky sú chovatelia nútení mesačne usmrcovať milióny sliepok. To vyhnalo ceny vajec na dvojnásobok úrovne z leta 2023 a nevyzerá to, že by sa situácia mala zlepšiť. V decembri priemerná cena za tucet vajec v USA predstavovala 4,15 dolára (asi 100 korún). To nie je ešte toľko ako pred dvoma rokmi, keď to bolo rekordných 4,82 dolára, avšak americké ministerstvo pôdohospodárstva predpovedá, že cena vajec počas tohto roka stúpne o ďalších 20 percent.

Niekto 100.000 vajec ukradol v sobotu večer z prívesu auta farmy predávajúcej vajíčka v bio kvalite. Podľa Frazerovej je ich hodnota asi 40.000 dolárov. Zástupcovia farmy uviedli, že s políciou pri vyšetrovaní krádeže spolupracujú. "Túto vec berieme veľmi vážne a ide nám o to, aby sa čo najrýchlejšie vyriešila," uviedla farma vo vyhlásení.