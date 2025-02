Neuveriteľné zlyhanie úradov! Mužovi z obce Brodské ZMIZOL z katastra vlastný dom! Za všetko môže CHYBA obce

Sídlo Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na Chlumeckého ulici v Bratislave. (Zdroj: SITA/Milan Illík)

Mnohí by si mohli povedať, že to nie je možné. No občan z Brodského prežíva aktuálne nočnú moru. Jeho dom zmizol z katastra. Stačila na to jedna nepravdivá informácia. Prípadu, v ktorom došlo k závažnému porušeniu práv občana zo strany obce Brodské a katastrálneho odboru Okresného úradu v Skalici, sa venuje Verejný ochranca práv (VOP).

Hovorca VOP Branislav Gigac priblížil, že podávateľ, syn jedného zo zosnulých vlastníkov, ktorý nehnuteľnosť využíva ako svoje bydlisko, namietal, že obec Brodské bez jeho vedomia a bez informovania ostatných vlastníkov, oznámila katastru nepravdivú informáciu o zrušení súpisného čísla k danej nehnuteľnosti. Na základe tejto nepravdivej informácie mal katastrálny úrad za to, že nehnuteľnosť už neexistuje a pristúpil k výmazu listu vlastníctva z evidencie katastra nehnuteľností.

Zákon porušila obec a aj Okresný úrad

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozorňuje, že zákon o obecnom zriadení a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, ukladá obciam povinnosť evidovať súpisné čísla stavieb a zrušiť ich len po upozornení vlastníka a vydaní rozhodnutia o zrušení súpisného čísla.

"Toto rozhodnutie by mala obec následne zaslať katastru nehnuteľností. Napriek nesplneniu si tejto povinnosti, obec Brodské oznámila katastru nepravdivú skutočnosť o zrušení súpisného čísla, ktoré v skutočnosti existovalo naďalej. Týmto nesprávnym postupom obec porušila spomínanú právnu úpravu a poskytla katastru nesprávne údaje," vysvetľuje Dobrovodský.

Podľa neho porušil zákon aj Katastrálny odbor Okresného úradu v Skalici a to tým, že vymazal stavbu z katastra bez toho, aby riadne preskúmal, či stavba bola v skutočnosti odstránená a bez toho, aby túto skutočnosť oznámil vlastníkom danej nehnuteľnosti, teda bez toho, aby splnil zákonné požiadavky.

Hovorca VOP pripomína, že podľa katastrálneho zákona je výmaz stavby podmienený predložením právoplatného rozhodnutia o odstránení stavby alebo rozhodnutia o zrušení súpisného čísla. "V tomto prípade však k takémuto rozhodnutiu nedošlo a katastrálny úrad konal na základe nepresných informácií od obce bez toho, aby sa ubezpečil o ich správnosti," dopĺňa k prípadu Gigac.

Výzva k náprave

Vzhľadom na zistené skutočnosti, verejný ochranca práv odporučil katastrálnemu odboru Okresného úradu v Skalici, aby bezodkladne pristúpil k náprave zisteného a postupoval v súlade s platnou právnou úpravou. V rámci svojho odporúčania adresovaného obci Brodské, ako orgánu územnej samosprávy, verejný ochranca práv zdôraznil potrebu prijať konkrétne opatrenia na ochranu práv podávateľa a ďalších občanov, ktorí sa v budúcnosti môžu ocitnúť v podobnej situácii.

"Týmto postupom bolo porušené právo podávateľa na súdnu ochranu a na rešpektovanie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, čím došlo k zásadnému narušeniu jeho základných ľudských práv zaručených ústavou a medzinárodnými zmluvami," uzatvára verejný ochranca práv.