LOZ vyzýva poslancov na prijatie dohodnutej legislatívy: Odmieta dodatočné zmeny

Zľava podpredseda Lekárskeho Odborového Združenia (LOZ) Miroslav Mendel, predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský a podpredseda LOZ UNB Kramáre Zoltán Jány (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali schváliť zdravotnícku legislatívu bez dodatočných zmien a v znení, ktoré vychádza z dohody uzavretej koncom roka 2024. Vyzýva ich na to Lekárske odborové združenie (LOZ). Šéf LOZ Peter Visolajský na utorkovej tlačovej konferencii zdôraznil, že poslanci by mali brániť záujmy občanov a pacientov a nie záujmy finančných skupín. Pokiaľ by sa legislatívu nepodarilo do konca februára schváliť, 3300 lekárov odíde k 28. februáru z nemocníc.