Šaško ocenil schválenie zdravotníckeho zákona v parlamente

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Zdravotníctvo sa dá zlepšiť, iba keď budeme všetci spoločne nie súperiť, ale spolupracovať. Ja si myslím, že toto je dobrý základ. Opatrenia, ktoré tam sú a ktoré nás ešte len čakajú, sú správne. Opäť však zdôrazním, že zdravotníctvo ako sektor nie je len o nemocniciach a ja sa teraz naozaj idem v plnej mojej kapacite venovať ďalším témam ako 'ambulantu', všeobecným lekárom, regionálnym ambulanciám, prevencii a všetkým ďalším témam, pretože sú rovnako dôležité pre rozvoj slovenského zdravotníctva," poznamenal.

archívne video

Šaško hovorí, že zdravotnícky návrh prinesie benefity i pacientom (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Šaško poukázal na to, že kľúčové opatrenia vyplývajúce z dohody uzavretej s odborármi sa schválením zákona splnili. Na vláde by mali podľa neho v priebehu mesiaca prijať ešte určité "drobnosti". Predpokladá, že to bez problémov splnia. Vyjadril sa aj ku kritike opozičníkov, ktorí namietali, že nie sú známe dosahy už schválenej legislatívy. Odmietol to. Hovorí, že dosahy sú explicitne vymenované. Suma je podľa neho vyčíslená medzi 25 až 30 miliónmi eur. Avizoval, že ich bude zháňať a snažiť nájsť v rozpočte zdravotníctva. "To znamená, nebudeme zaťažovať verejný rozpočet," podotkol.

Nová legislatíva podľa neho prináša valorizáciu platov lekárov a zdravotníkov, skrátenie pracovného času, zavádzajú sa ňou jasné pravidlá pre personálne normatívy a posilňuje sa ňou financovanie nemocníc. Pripomenul, že z nej budú mať pozitíva aj pacienti. "Hlasovanie jasne ukázalo, kto chce riešiť problémy zdravotníctva a kto len politikárči na úkor pacientov. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí podporili tieto dôležité zmeny a ukázali, že im na slovenskom zdravotníctve naozaj záleží," dodal.