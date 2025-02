Klub 500 vyzval poslancov: Prijať majú novelu stavebného zákona

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Neprijatie novely stavebného zákona môže priniesť kolaps stavebných konaní, zastavenie výstavby, ohroziť stavebný priemysel a ekonomiku, či zastaviť strategické verejné projekty. Upozornili na to podnikatelia združení v Klube 500, ktorí vyzvali poslancov Národnej rady (NR) SR na bezodkladné prijatie novely stavebného zákona

"Ak nebude schválená novela stavebného zákona, od 1. apríla 2025 dôjde k úplnému zastaveniu stavebných konaní, čo bude mať katastrofálne dôsledky na ekonomiku, infraštruktúru, podnikateľské prostredie aj bežných občanov," apelovali na poslancov NR SR v liste členovia Klubu 500. Pripomenuli, že nový stavebný zákon, schválený predchádzajúcou vládou, síce nadobudne účinnosť, ale chýba naň pripravená infraštruktúra, digitalizačné nástroje a personálne zabezpečenie úradov. "Systém, ktorý mal podľa pôvodného plánu nahradiť existujúci proces schvaľovania stavieb, nebol doteraz uvedený do praxe a jeho spustenie v súčasnej podobe spôsobí administratívny chaos, zastavenie výstavby a hospodárske straty v miliardách eur," pripomenul Klub 500.

Neprijatie novely stavebného zákona podľa podnikateľov môže priniesť kolaps stavebných povolení a úplne zastavenie výstavby. Stavebné úrady totiž nemajú pripravené nástroje na spracovanie žiadostí, hrozí prerušenie rozostavaných projektov i zastavenie vydávania nových stavebných povolení na neurčito. Podľa podnikateľov by tak bol ohrozený stavebný priemysel i ekonomika. Pripomenuli, že stavebníctvo tvorí vyše 10 % hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska, jeho kolaps by tak znamenal masívny hospodársky prepad. Hrozia tiež výrazne výpadky v investíciách či zánik desiatok tisíc pracovných miest najmä v stavebníctve, výrobe stavebných materiálov, doprave či logistike. Ohrozená by mohla byť aj výstavba diaľnic, železníc, nemocníc, škôl či ďalšej infraštruktúry.

Neschválenie stavebnej legislatívy by podľa Klubu 500 mohlo ohroziť aj efektívne čerpanie eurofondov, hrozilo by prehĺbenie krízy dostupnosti bývania a nastal by administratívny chaos na úradoch. "S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti vás vyzývame, aby ste bezodkladne prijali novelu stavebného zákona, ktorá umožní pokračovanie súčasného systému a odloží účinnosť nepripraveného zákona," uviedol Klub 500.