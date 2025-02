Podľa strany SaS by mala vláda informovať, odkiaľ bude Slovensko dlhodobo zásobované plynom

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda by mala verejnosť informovať, odkiaľ bude Slovensko v budúcnosti dlhodobo zásobované zemným plynom. V rámci deklarovanej politiky "na štyri svetové strany" by sa nemala sústreďovať iba na plyn z jednej svetovej strany, a to len z východu a cez Ukrajinu. Uviedol to na tlačovej besede Karol Galek, poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS). Azerbajdžanský plyn je podľa neho pre SR iba čiastočnou náhradou, pretože je nedostatočná v zdrojoch, aj v kapacite prepravnej balkánskej trasy.