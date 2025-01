Vodiči, pozor! Nočná uzávera D1: Polícia upozorňuje na obchádzkové trasy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Diaľnica D1 vrátane východoslovenského tunela Bôrik v smere na Bratislavu aj Prešov bude od stredy (29. 1.) večera do štvrtka (30. 1.) rána uzatvorená. Ľavá tunelová rúra v smere na Bratislavu bude uzatvorená od 22.00 h do 5.00 h a pravá tunelová rúra v smere na Prešov od 22.30 h do 5.00 h. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.