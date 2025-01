Vývoz do USA viaže asi 2,9 % slovenskej zamestnanosti, informuje minister Kamenický

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vývoz do Spojených štátov viaže na Slovensku asi 2,9 % zamestnanosti, čo je asi 70.000 zamestnancov. Uviedol to minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) na 28. ročníku konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2025, v súvislosti s rizikom zavedenia colných taríf na európsku produkciu zo strany USA.

"Slovenskému vývozu do USA dominujú autá. Vyviezli sme do USA produkciu asi za 4,5 miliardy eur, z čoho 90 % tvoria stroje a automobily. V rámci krajín V4 má Slovensko najväčší podiel exportu do Spojených štátov, a to až 5,8 %. Je teda veľmi dôležité, či budú zo strany USA zavedené colné tarify," priblížil Kamenický.Konkurencieschopnosť sa podľa jeho slov nedá dosiahnuť bez lacných energií. "Napríklad výrobné náklady a energetické vstupy sú v USA oveľa nižšie ako v Európe. A toto je obrovský problém," podčiarkol minister financií.

archívne video

Kamenický na Ecofine o úspechu prvej emisie štátnych dlhopisov v roku 2025 (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Konsolidácia verejných financií by sa podľa slov Jána Tótha, predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), mala v ďalšom období sústreďovať nie na príjmovú, ale na výdavkovú stranu rozpočtu. "Na príjmoch by mala byť menšia časť balíčka, väčšia časť konsolidácie by mala byť postavené na výdavkoch. Keď sa musí konsolidovať na príjmoch, tak treba skôr zdaňovať spotrebu, majetok, prípadne negatívne externality, ale nezdaňovať aktivitu. Vo výdavkoch sa treba sústrediť na bežné výdavky, ale neznižovať verejné investície. Na výdavkoch je potrebné sa snažiť o trvalé riešenia, teda mať adresnosť výdavkov, nie plošné výdavky," povedal Tóth.

Ďalšiu konsolidáciu by mala vláda podľa Tótha sústrediť do roku 2026 a neodkladať ju na rok 2027. "Prvým dôvodom je, že sa prísun peňazí z plánu obnovy končí v roku 2026, ekonomika teda už v roku 2027 nebude mať tieto peniaze. Je tiež priaznivá situácia na trhu práce. Ak by sa zefektívňovala verejná správa, ľudia by si oveľa ľahšie našli prácu. Problémom môže byť aj globálny ekonomický šok, ako aj slovenský politický cyklus," podčiarkol predseda RRZ."Slovenskej ekonomike sa bez oživenia investícií nebude dariť. Ekonomika SR lapá po dychu, exportná výkonnosť zaostáva za očakávaniami. Domácnosti míňajú veľmi opatrne, zamestnanosť však zatiaľ zostáva stabilná. Potreba modernizovať ekonomiku je teda čoraz akútnejšia," doplnil hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska Milan Horváth.