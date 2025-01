KDH chce presadiť zmenu! Zvýšiť sa má vek povinnej lekárskej prehliadky u vodičov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za KDH chce presadiť zmenu, vďaka ktorej by povinnú lekársku prehliadku každých päť rokov museli vodiči absolvovať až od 70 rokov, a nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. Predložili preto do parlamentu návrhy novely zákona o cestnej premávke.