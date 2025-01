KDH o svojom návrhu zmeny ústavy zatiaľ politicky nerokovalo so žiadnou stranou

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičné KDH zatiaľ o svojom návrhu zmeny Ústavy SR politicky nerokovalo so žiadnou politickou stranou. Chce však získať čo najväčšiu podporu, a preto bude rokovať so všetkými subjektmi v parlamente. Predseda hnutia Milan Majerský to uviedol v stanovisku. Informovala o tom hovorkyňa KDH Lenka Kovár.