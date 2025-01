Opoziční poslanci navrhujú zákaz energetických nápojov pre deti do 15 rokov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Skupina opozičných poslancov navrhuje zákaz predaja energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov. Presadiť to chce novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslanci Anna Záborská, Richard Vašečka, Rastislav Krátky (všetci Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Branislav Škripek (KDH). Odôvodnili to okrem iného rizikom vzniku zdravotných komplikácií.