Opozícia je nespokojná! Na výbore nedostala žiadne dôkazy o hrozbách

BRATISLAVA - Členovia parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) z radov opozície kritizujú, že sa na piatkovom mimoriadnom zasadnutí nedočkali žiadnych dôkazov a nových informácií o hrozbách súvisiacich s bezpečnosťou a protestami. Podľa šéfa výboru Tomáša Valáška (PS) nedostali členovia odpovede na obvinenia, ktoré zaznievajú v uplynulých dňoch od členov koalície. Koaličný člen výboru Marián Saloň deklaruje, že minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SD) aj šéf VS Juraj Štefanka jasne informovali a naznačili obsah a formu dôkazov.

"Žiaľ, musím konštatovať, že to, čo zaznelo na výbore, nijakým spôsobom nepotvrdilo dôkazmi obvinenia, ktoré zaznievajú vo verejnej sfére už nejaký tretí či štvrtý deň. Nijako nebolo preukázané, že sa tu spravodajské služby cudzích krajín pokúšajú páchať škody na kritickej infraštruktúre. Aj také obvinenia zazneli od politikov vládnej koalície. Pýtali sme sa na to dnes explicitne, nedostali sme žiadne dôkazy, ktoré by toto obvinenie potvrdili," povedal novinárom Valášek. "Nebolo preukázané, že na Slovensku pôsobí organizovaná skupina s účelom zorganizovať štátny prevrat," dodal.

Podľa Valáška zistili len to, že viacerí ľudia, ktorí sa netaja, že sa poznajú, sa naozaj poznajú. Nikomu sa však nepreukázalo úsilie zmariť zriadenie či ústavný poriadok. Podľa neho sa nepreukázalo, že by organizátori protestov plánovali niečo nelegálne. "Naďalej sme sa pýtali, čo sú tie paragrafy, čo sú tie dôkazové materiály, týkajúce sa protestov, ktoré by podporovali tvrdenia, že sa tu chystá či štátny prevrat, či iné nelegálne aktivity. Pripomínam, žiaľ, žiadne dôkazy sme nepočuli nad rámec toho, čo už odznelo vo verejnej debate," dodal.

Má existovať bezpečný priestor

Šéf výboru považuje za dôležité, aby existoval bezpečný priestor, kde si vedia opozícia a koalícia povedať, čo sa deje a operovať faktami a dôkazmi. Výbor zvolal po tom, čo odzneli slová o tom, že aj VS poskytuje informácie v súvislosti s možnými hrozbami. Členovia výboru Juraj Krúpa (SaS) a Ľubomír Galko (nezaradený) uviedli, že sa na výbore nič nedozvedeli. Galko to považuje len za frašku, ktorá má odradiť ľudí zúčastniť sa na protestoch. Verí, že v budúcnosti bude za to niekto niesť zodpovednosť.

Saloň odkázal opozičným členom výboru, že nepodali žiadny pozmeňujúci návrh, aby si vyžiadali doplnenie informácií. "Určite nie je mysliteľné, aby v procese, v akom sa nachádzame teraz, hovorili presne o konkrétnych operáciách, kto, komu, kde, čo dal. Myslím si, že to by mohlo byť aj potom predmetom marenia vyšetrovania," dodal. Zodpovedné orgány podľa neho určite konajú. "Nemusia byť všetky opatrenia viditeľné. Aj včera po bezpečnostnej rade prebehla informácia, že ministerstvo vnútra, konkrétne cez Policajný zbor, budú zabezpečovať účasť policajtov na tých zhromaždeniach," skonštatoval.