Salviniho strana Liga navrhuje vystúpenie Talianska z WHO, opozícia je proti

Matteo Salvini (Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

Hovorkyňa Meloniovej, ktorej národno-konzervatívna strana Bratia Talianska (FdI) je v parlamente najsilnejšia, uviedla, že k návrhu zákona nateraz nemá stanovisko. Opozičné strany už medzičasom návrh na vystúpenie Talianska z WHO odsúdili. K tejto situácii v Taliansku došlo len pár dní po tom, ako prezident USA Donald Trump avizoval vystúpenie USA z WTO.

archívne video

Ministerstvo zdravotníctva sa snažilo hľadať cestu ako zabrániť nesúhlasu Slovenska so stanovami WHO (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Senátor za Ligu Claudio Borghi na margo WHO uviedol, že má "priveľa moci". Dodal, že príspevok Talianska do rozpočtu WHO by sa dal vynaložiť efektívnejšie. Podľa jeho slov ide o 100 miliónov eur ročne, ktoré by sa dali presunúť na zdravotníctvo v Taliansku alebo iné projekty, napr. so Spojenými štátmi.

Sandra Zampová, ktorá je senátorkou za stredoľavicovú Demokratickú stranu (PD) a počas pandémie pôsobila vo vedení ministerstva zdravotníctva, upozornila, že "pri ochrane verejného zdravia neexistuje žiadna suverenita, pretože vírusy a choroby nerešpektujú hranice."

Liga na čele s vicepremiérom Matteom Salvinim už roky stráca voličov v prospech strany vedenej Giorgiou Meloniovou. V reakcii na to sa Liga stále viac prikláňa k politickej pravici, ako ju stelesňuje Donald Trump. O Trumpovu priazeň sa uchádza aj Meloniová, ktorá bola v pondelok 20. januára jediným lídrom EÚ na jeho inaugurácii.

Talianska premiérka zatiaľ nekomentovala žiadne z množstva Trumpových vyhlásení a statusov na sociálnych sieťach, ktoré zverejnil od svojho nástupu do funkcie prezidenta USA. Mnohé z Trumpom avizovaných alebo zvažovaných opatrení - najmä hrozba obchodných ciel a požiadavky na väčšie výdavky na obranu pre členské štáty NATO – môžu mať na zadlžené Taliansko veľký vplyv, poznamenáva AFP.