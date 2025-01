Nové pravidlá pre záujemcov o nájomné byty: Prispieť môže aj zamestnávateľ, TAKTO to bude fungovať

(Zdroj: najomnebyvanie.info)

BRATISLAVA - Záujemcovia o štátom podporované nájomné byty by sa už čoskoro mohli registrovať do zoznamu žiadateľov. Vláda medzitým schválila zmeny v pravidlách, ktoré by mali urýchliť a zjednodušiť celý proces prideľovania bytov, pričom nové pravidlá sa zamerali najmä na spresnenie kritérií týkajúcich sa príjmov žiadateľov.