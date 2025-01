AKTUÁLNE SIS získala informácie o pôsobení s cieľom destabilizácie SR

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

archívne video Ódor prehlásil, že na najbližšom rokovaní vlády podá návrh na odvolanie Aláča z funkcie šéfa SIS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Vzhľadom na závažnosť obsahu a stupeň utajenia správy nie je možné poskytnúť bližšie informácie," povedala Némová. Poslanci NR SR budú v mimoriadnej schôdzi o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde pokračovať v neverejnom režime. Oznámil to podpredseda NR SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD) po tom, čo ho o to požiadal premiér Robert Fico (Smer-SD). Poslancov chce Fico informovať o správe, ktorá obsahuje utajované skutočnosti. Verejné má byť len hlasovanie o návrhu na odvolanie vlády, ktoré má prísť na rad ešte v utorok. Opozícia to kritizuje. Žiada, aby bol zvyšok rozpravy štandardne verejný.