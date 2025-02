Hrozba vojny rozhýbala kompetentných: Na školách zavedú branné cvičenia ako prípravu na najhoršie!

Štátnych autorít sme sa pýtali, ako sa pozerajú na realizovanie výcviku civilnej ochrany. (Zdroj: gettyimages.com, TASR/Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA - Súčasná medzinárodná situácia je dosť neistá a časy istôt vystriedali obavy o vlastný život. Neplatí to samozrejme automaticky pre všetky krajiny, no je isté, že u našich východných susedov prebieha už takmer 3 roky ozbrojený konflikt, najnovší vypukol tiež v Izraeli a situácia sa môže zlomiť aj v iných častiach sveta. Všetci síce dúfajú, že tieto vedomosti nebudú musieť nikdy využiť, no napriek tomu nás zaujímalo, ako sa na výcvik civilnej ochrany pripravujú štátne autority a či s ním vôbec počítajú.