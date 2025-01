Hasiči zasahovali pri potápajúcej sa nákladnej lodi na Dunaji

(Zdroj: TASR/KR HaZZ v Bratislave)

BRATISLAVA - Hasiči vo štvrtok zasahovali na rieke Dunaj pri nákladnej lodi, do ktorej v dôsledku diery v prednej časti lode natekala voda. Loď sa im podarilo ukotviť do prístavu. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči. Na prípad upozornil portál noviny.sk.