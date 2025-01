Dramatická záchrana akcia v slovenskej bani: K bolestivému úrazu došlo 600-metrov pod zemou!

(Zdroj: Getty Images)

BANSKA ŠTIAVNICA – Záchranné zložky a banskí záchranári boli privolaní do bane v Hodruši Hámroch, kde v 600-metrovej hĺbke pod povrchom spadol 42-ročný baník do šikmého, približne 20-metrov hlbokého komína. Zraneného muža sa napokon bezpečne podarilo vytiahnuť na povrch a s viacerými poraneniami do previezli do nemocnice.