V bani v JAR zahynulo počas blokády políciou viac ako sto ilegálnych baníkov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/srrdvd)

S vyslobodzovaním tiel z bane Stilfonteine, ležiacej približne 150 kilometrov juhozápadne od Johannesburgu, sa začalo minulý piatok. Odvtedy bolo na povrch vytiahnutých 18 tiel a sedem živých ľudí. Minulý piatok záchranári pomocou mobilu nasnímali v bani aj desiatky tiel zabalených do plastových vriec. Predpokladá sa, že títo ľudia zomreli od hladu alebo na dehydratáciu. Prístup do bane bol totiž niekoľko mesiacov zablokovaný v rámci policajnej operácie nazvanej Vala Umgodi a zameranej na zadržanie stoviek ilegálnych baníkov. S cieľom prinútiť ich, aby vyfárali, bolo od začiatku novembra 2024 obmedzené ich zásobovanie potravinami a vodou. Policajti hliadkovali aj pri všetkých východoch z bane, aby mohli ľudí vychádzajúcich spod zeme zadržať.

Baníci odmietali spolupracovať s úradmi

Miestnym obyvateľom síce povolili, aby baníkom žijúcim v akomsi podzemnom meste spúšťali nejaké zásoby po lane, ale záchranári napriek tomu označili situáciu v bani za humanitárnu krízu. Krátko po uvalení reštrikcií vyfáralo asi 1500 baníkov - väčšinou veľmi zoslabnutých, uviedli predstavitelia miestnej komunity. Predpokladá sa, že pod zemou zostalo vyše 500 ľudí. Baníci odmietali spolupracovať s úradmi a vyfárať, pretože niektorí z nich sú bez dokladov – pochádzajú zo susedných krajín ako Lesotho a Mozambik – a obávajú sa deportácie.

Nelegálna ťažba stojí juhoafrickú vládu každoročne stovky miliónov dolárov v podobe straty tržieb. Mnoho juhoafrických baní bolo v posledných rokoch zatvorených a pracovníci boli prepustení. Aby baníci a imigranti bez dokladov prežili, idú do baní, kde ilegálne ťažia zlato, ktoré potom predávajú na čiernom trhu. Niektorí strávia pod zemou celé mesiace. Zvyčajne existuje aj systém ich zásobovania, keď im ľudia z blízkych obcí dodávajú potraviny, cigarety alebo hotové jedlá. Britská stanica BBC v novembri 2024 informovala, že miestni obyvatelia prosili úrady, aby uviaznutým baníkom pomohli - táto žiadosť však bola zamietnutá. Polícia sa zdráhala vstúpiť do bane, pretože mala obavu, že niektorí ľudia vo vnútri by mohli byť ozbrojení.