Problémy s e-receptami: Ministerstvo sľubuje riešenie, KRITIKA opozície

Marek Krajčí (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné KDH i hnutie Slovensko kritizujú vládu, že nerieši opravu zmien v novele o e-zdravotníctve hneď, ale chce nechať ľudí chodiť po papierové recepty až do konca marca.

"Žiadame ministerstvo zdravotníctva, aby sa situácia vyriešila čo najskôr - a nie až v prvom kvartáli 2025 - a došlo k potrebnej legislatívnej úprave tak, aby sa pacienti a lekári nezaťažovali zbytočnými návštevami ambulancií a zbytočným papierovaním či chaosom v evidencii predpisovaných liekov," uviedlo KDH.

archívne video

Strana KDH k aktuálnej situácii v zdravotníctve (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zmenami platnými od januára sa podľa neho ministerstvo zdravotníctva SR pri predpisovaní liekov vrátilo v čase. Podotklo, že za to môže nezodpovedný pozmeňujúci návrh zo strany koalície. "Na výbor donesie koaličný poslanec vyše 70-stranový dokument. Ani sám nevie, čo predkladá. Tu máme výsledok. Čo si navarili, mali by si aj zjesť. Očakávam, že nie o tri mesiace, ale na najbližšiu schôdzu parlamentu príde koalícia s nápravou," dodal poslanec Národnej rady SR za KDH František Majerský.

František Majerský (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Exminister zdravotníctva a poslanec za hnutie Slovensko Marek Krajčí podotkol, že návrat papierových receptov je výsledkom amatérskej a diletantskej práce vládnej koalície. "Ministerstvo zdravotníctva rok pripravovalo zákony, ktoré prišli do parlamentu také nekvalitné, že k nim vládni poslanci museli predkladať rozsiahle pozmeňujúce návrhy a aj tak ich neopravili v prospech pacientov. Výsledkom je, že časť pacientov už nemôže využívať elektronické recepty, ale lekári im musia vystavovať papierové," poznamenal.

Marek Krajčí (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Skritizoval vládu, že namiesto riešenia situácie si jej predstavitelia užívajú dovolenky a lyžovačky. "Namiesto toho, aby vláda svoje fatálne zlyhanie bleskovo opravila, rozhodla sa dovolenkovať. Včera sa pritom verejnosť dozvedela, že novela zákona bude pripravená až na konci marca. Je to výsmech do tváre pacientov aj lekárov od Smeru, Hlasu a SNS. Namiesto výhovoriek by mala vláda okamžite stiahnuť svojich poslancov z dovoleniek, ospravedlniť sa pacientom za svoje zlyhanie a začať riešiť túto situáciu na pôde NR SR," poznamenal exminister zdravotníctva a poslanec hnutia Marek Krajčí.

Od januára vstúpila do účinnosti novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Ide napríklad o lieky plne hradené pacientom. Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, že s ohľadom na technicko-legislatívnu nutnosť úpravy bolo nevyhnutné v súvislosti so službou elektronického receptu (eRecept) rešpektovať právo Európskej únie, týkajúce sa ochrany osobných údajov. Deklarovalo, že situáciu rieši, aby sa čo najskôr znížil dosah na verejnosť.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, zdravotné poisťovne a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sa dohodli, že najneskôr do konca marca budú iniciovať legislatívny proces na opravu zmien v predpisovaní e-receptov.