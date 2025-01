Na horách na severe Slovenska sa môže vyskytnúť silný vietor: Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V utorok sa na horách na severe Slovenska môže vyskytnúť silný vietor. Platí preto výstraha druhého stupňa do 10.00 h, pre zvyšok dňa výstraha prvého stupňa. V niektorých okresoch SR vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou, a to do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.