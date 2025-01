Doprava kvôli počasiu KOLABUJE! Hlásia šmýkajúce sa kamióny, neupravené diaľnice a množstvo nehôd... Zostaňte doma

(Zdroj: FB/Severe Weather Slovakia o.z., FB/Hasičský a záchranný zbor, FB/Ako sú na tom horské priechody, FB/Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.)

BRATISLAVA - Počasie bude v nedeľu nebezpečné a to hlavne na cestách, kde sa to už začína zhoršovať. V okolí Bratislavy sa vyskytuje nebezpečný mrznúci dážď a ľad postupne obalí celé Slovensko. Z ciest hlásia šmýkajúce sa kamióny, množstvo nehôd ale aj snehovú búrky a neupravené cesty.

Aktualizované 17:55 Horské priechody v Prešovskom kraji sú prejazdné, na priechode Vernár - Popová je súvislá vrstva snehu a poľadovica. "Úplne neprejazdná je cesta III. triedy Ražňany smer Jarovnice, súvislá vrstva snehu a poľadovica je na kopci Petič a Chmeľovskom kopci. Chmeľovský kopec je uzavretý v smere od Giraltoviec do Prešova. V úseku Stropkov - Šandal je cesta zasnežená," informovala prešovská krajská polícia.

Aktualizované 17:45 Na ceste I/18 medzi Lipníkmi a Pavlovcami sa skrížil kamión. Na ceste III/1493 medzi Trávnicou a Maňou je silná poľadovica, uvádza dopravný servis.

Aktualizované 17:20 "Na ceste I/21 medzi Lipníkmi a Giraltovcami sa šmýkajú kamióny; úsek je ťažko zjazdný," informuje Zelená vlna STVR a dodáva, že v oboch smeroch sa tvoria kolóny.

Aktualizované 17:05 Pri Žiline došlo k tragickej dopravnej nehode, auto preletelo cez zvodidlá.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Aktualizované 16:50 V Handlovej na Hornom Konci sa šmýka kamión, upozorňuje dopravný servis.

Aktualizované 16:38 "Poľadovica je všade," varuje trnavská krajská polícia vodičov a žiada ich o zvýšenie opatrnosti a prispôsobenie spôsobu jazdy nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Aktualizované 16:35 Na ceste I/9 za Svinnou smerom na Trenčín skončilo osobné auto v jarku, informuje dopravný servis. Aktuálne ho vyťahujú, blokovaný je jeden pruh.

Aktualizované 16:30 Obcou Turecká v okrese Banská Bystrica chodí pluh v synchróne s autobusom podľa grafikonu jázd. Informovala o tom na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Aktualizované 16:20 Medzi Oravskou Lesnou a Krásnom nad Kysucou hlásii vodiči snehovú búrku a neupravené cesty. Pod vrcholom Donovál smerom z Banskej Bystrice sa šmýka kamión, informuje Zelená vlna STVR.

Aktualizované 16:15 Na horskom priechode Kremnické Bane smerom na Kremnicu sa šmýka kamión.

Aktualizované 16:10 Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad 10 m uzavretý. Dôvodom je husté sneženie, uzávierka pre nákladnú dopravu nad 10 m začala platiť o 15.00 h.

Aktualizované 16:04 "V klesaní z Čertovice na Brezno sa zrazili tri osobné autá. v úseku husto sneží a šmýka sa," informuje Zelená vlna STVR. K nehode došlo aj na D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice pri odpočívadle Zamarovce, kde havarovalo osobné auto. V úseku husto sneží a šmýka sa.

#NEHODA Na D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice pri odpočívadle Zamarovce havarovalo osobné auto; prekážku netvorí ale v úseku husto sneží a šmýka sa. — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) January 5, 2025

Aktualizované 16:00 Zelená vlna STVR hlási prvé problémy v doprave. Diaľnica D1 medzi Ilavou a Novým Mestom nad Váhom je podľa vodičov v oboch smeroch neupravená a treba rátať aj so zdržaním. "V Martine hlásite husté sneženie, neupravené cesty a zníženú viditeľnosť," uvádza dopravný servis s tým, že aj pod Strečnom smerom na Martin je hlásené sneženie a neupravené cesty. "V klesaní z Čertovice na Brezno sa zrazili tri osobné autá, v úseku husto sneží a šmýka sa," dodáva.

#NEHODA V klesaní z Čertovice na Brezno sa zrazili tri osobné autá; v úseku husto sneží a šmýka sa. — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) January 5, 2025

Aktualizované 15:55 Policajné hliadky budú aj v tento poveternostne nepriaznivý deň dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a dôsledne monitorovať chod komunikácií a ich aktuálny stav. "Ak si to bude situácia na cestách a chodníkoch vyžadovať, policajti upozornia správcov komunikácie, aby bezodkladne problémy odstránili," informovala hovorkyňa Prezídia PZ Martina Sláviková. "Pred tým, ako sa vyberiete na cesty dbajte na to, aby ste mali zimné pneumatiky a funkčné osvetlenie. Rýchlosť a vzdialenosť medzi vozidlami prispôsobte aktuálnym poveternostným podmienkam," dodáva s tým, že je podstatné byť viditeľný, pretože hmla, dážď či husté sneženie výrazne znižujú viditeľnosť.

Aktualizované 14:50 Na zjazde z D2 do Malaciek smerom z Bratislavy narazilo osobné auto do zvodidiel. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti a upozorňuje na dobrzďovanie.

Mrznúci dážď pokryje Slovensko, v Bratislave to už začalo

Meterolológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v nedeľu predpoludním varovali, že Slovensko zasiahne sneženie, ktoré postupne prejde do dažďa. "V nižších polohách však teplota ostane miestami pod nulou, a dážď tak bude mrznúci. Nie je vylúčený aj vyšší úhrn nad 3 mm, čo najmä pri teplote pod -2 °C môže spôsobiť závažné komplikácie v doprave. Na západe Slovenska môže padať mrznúci dážď už neskôr popoludní, na východe až v noci a zajtra ráno," upozorňuje SHMÚ. Vyzýva na zvýšenú opatrnovať na cestách, hlavne ak dnes plánujete cestovať dlhšie trasy medzi západom a východom Slovenska.

(Zdroj: Facebook/SHMÚ)

Ako informuje portál iMeteo.sk, sneženie je slabšie a vyskytuje sa aktuálne predovšetkým na strednom Slovensku, kde ešte do večerných hodín prinesie až do 5 cm čerstvého snehu. V nedeľu popoludní sa však už začal vyskytovať nebezpečný mrznúci dážď a to v oblasti Bratislavy. Portál dodáva, že mrznúci dážď výraznejšie naberie na sile po 14.00 h a preto sa už cestovaniu po západnom Slovensku v tomto čase vyhnite. Do Trenčianskeho kraja dorazí podľa predpovedí mrznúci dážď po 16.00 h, do Banskobystrického kraja po 17.00 h a do Žilinského po 18.00 h. Na východné Slovensko sa mrznúci dážď dostane po 21.00 h.

archívne video

Mestskú časť Bratislava-Lamač pokryl sneh (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

iMeteo dodáva, že najintenzívnejší mrznúci dážď by sa mal vyskytovať v Trenčianskom kraji, kde by mohlo spadnúť až 7 mm. Medzi postihnuté oblasti ale bude patriť prakticky celý západ a Košický kraj, kde spadne okolo 5 mm. Na zvyšku územia sa očakáva vytvorenie tenšej vrstvy ľadu.

Varujú aj bezpečnostné zložky

Na opatrnosť počas nasledujúcich hodín upozornili dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. "Dôvodom varovania je blížiaci sa nepriaznivý stav počasia, najmä príchod mrznúceho dažďa a tvorba poľadovice, ktorá môže ovplyvniť cestnú premávku v Bratislavskom kraji. Poľadovica je hlásená na celom území kraja," uvádza bratislavská polícia.

Na riziká mrznúceho dažďa a poľadovice poukazuje aj Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Varuje pred nebezpečnými podmienkami na cestách a chodníkoch, ktoré môže pokryť až centimetrová vrstva ľadu. Hasiči preto vyzývajú na mimoriadne opatrnú jazdu autom i zabezpečenie chodníkov pred domami. "Buďte pripravení na nepredvídateľné situácie vhodnou výbavou a ošatením," upozornili na sociálnej sieti.

Aktuálna situácia na cestách

Miestami zľadovatený sneh v hrúbke 2 cm je na ceste II. triedy v úseku Liptovský Hrádok-Podbanské a tiež na vozovkách ciest III. triedy v okolí Liptovského Hrádku. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC). Na webe zjazdnost.sk cestári takisto informovali, že horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. "Povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, alebo utlačeného snehu. Na horských priechodoch Štós a Vrchslatina je miestami zľadovatený sneh," dodali.

Stellacentrum varuje pred snehovými jazykmi na ceste v sedle Besník, rovnako i pred poľadovicou v úsekoch Ružomberok - Ivachnová a Poprad - Kežmarok.

Premávka vo Vysokých Tatrách je podľa polície plynulá, upozorňuje na počasie

Premávka v okolí lyžiarskych stredísk vo Vysokých Tatrách bola v nedeľu dopoludnia plynulá a bez obmedzení. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičom zároveň pripomína výstrahy pred počasím.Ako uvádza, cestná premávka je v súčasnosti bez obmedzení aj v okolí Štrbského Plesa. Cesty sú zasnežené, no prejazdné.Vo Vysokých Tatrách tento týždeň evidovali zhustenú premávku a tvorbu kolón. Policajti na situáciu dohliadali a došlo aj k niektorým obmedzeniam v cestnej premávke.

Polícia vodičov zároveň upozorňuje, že v súvislosti s počasím sú vydané viaceré výstrahy 1. stupňa. V rámci Prešovského kraja meteorológovia varujú pred snehovými jazykmi a závejmi v okresoch Poprad a Kežmarok, a to od 14.00 h. Poľadovicu možno očakávať na celom Slovensku od 19.00 h do pondelkového (6. 1.) poludnia. Tiež pripomína, že na horách v rámci východného Slovenska platí v okrese Poprad výstraha pred vetrom od 20.00 h do pondelkového rána.