Kvôli súčasnej vláde sa Slovensko stalo na medzinárodnej scéne bezvýznamné, uviedol Korčok

Vzťahy Slovenska s ostatnými krajinami sa podľa Korčoka dajú označiť jedným slovom - zrada. "Je to zrada našich občanov, lebo nás dostáva do druhej kategórie krajín v EÚ a NATO, čo má negatívny dosah na ekonomický rast a bezpečnosť Slovenska. Je to aj zrada našich spojencov a najbližších susedov, ktorí nám už prestávajú dôverovať, pretože minister Blanár (Smer-SD) sa viac stretáva so Sergejom Lavrovom ako so svojimi partnermi z EÚ," skonštatoval.

Roku 2024 v zahraničnej politike podľa jeho slov dominovali konflikty, predovšetkým na Ukrajine a na Blízkom východe, ktoré sa ani v uplynulom roku nepodarilo vyriešiť. "Okrem toho sa tento rok niesol v znamení volieb, čakali sme na výsledok prezidentských volieb v USA a rovnako dôležité boli aj voľby do Európskeho parlamentu, ktoré nám priniesli aj nové zloženie Európskej komisie," doplnil. Dôležitý bol však podľa neho aj domáci kontext, "keď pokračoval rozpad a politizácia našej zahraničnej služby".

Najväčšou výzvou budúceho roka bude podľa Korčoka to, či bude primárnym cieľom zahraničnej politiky Slovenska zaujať doma. "Ďalej to, či konečne začneme robiť suverénnu zahraničnú politiku, alebo budeme naďalej servilne obhajovať záujmy Moskvy, prípadne Budapešti," dodal Korčok.