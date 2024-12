Situácia je vážna: Hrozí kolaps nemocníc! Tisíce lekárov zrejme nenastúpi do práce

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Od Nového roka (1. 1.) hrozí, že vyše 3300 lekárov vo výpovedi nenastúpi do práce. Potvrdil to podpredseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Miroslav Mendel. Zdôvodňuje to tým, že zhruba 20 lekárov s nemocnicami spoločností Agel a Penta Hospitals stále neuzavrelo dodatky k zmluvám, na ktorých sa dohodlo LOZ s Ministerstvom zdravotníctva SR. Mendel tvrdí, že situáciu rieši rezort zdravotníctva.