PRVÉ reakcie na dohodu vlády s lekármi: Dvořák z PS je skeptický! Vyjadrila sa aj exministerka a Pellegrini

BRATISLAVA - Dohoda s Lekárskym odborovým združením (LOZ) je dobrou správou, zdravotníctvo však je dočasne stabilizované a musí sa stať premiérskou témou. Vyhlásil to podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) v reakcii na piatkové oznámenie dohody ministerstva zdravotníctva s lekárskymi odborármi.

"Dohoda s odbormi je dobrou správou pre pacientov a sme pripravení kvôli nej prísť do parlamentu. Zdravotníctvo však je dočasne stabilizované, ale stále v ohrození života. Máme plesnivé nemocnice, štát nevie stavať nové a personálna kríza pokračuje. Nesmie sa stať, že Robert Fico (Smer-SD) bude tieto problémy ďalej ignorovať," vyhlásil Dvořák.

Situácia podľa PS zašla tak ďaleko práve preto, že ho počas celých 13 rokov vládnutia zdravotníctvo absolútne nezaujímalo. "Ak sa majú ľudia mať na Slovensku aspoň o niečo lepšie, musí sa zdravotníctvo konečne stať premiérskou témou," zdôraznil Dvořák.

Exministerka zdravotníctva Dolinková gratuluje lekárom k dosiahnutiu dohody

Exministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) gratuluje lekárom k dosiahnutiu dohody. Zároveň trvá na tom, že lekárske odbory nemajú výlučný mandát nárokovať si rozhodovanie o tom, na ktorom mieste v Bratislave bude alebo nebude stáť nová národná univerzitná nemocnica. Uviedla to na sociálnej sieti.

"Dnešné rozhodnutie vlády potvrdilo to, že jedným z dôvodov môjho rozhodnutia odísť z postu ministerky zdravotníctva bolo, že moja osoba bola prekážkou dosiahnutia takejto dohody," skonštatovala. Stále pritom podľa jej slov trvá na tom, že zdravotníctvo nemalo byť nikdy súčasťou konsolidácie. "A dnes toto tvrdenie vláda svojím rozhodnutím uznala," doplnila.

Zdravotníctvo na Slovensku môže pokračovať bez ohrozenia pacientov, vyjadril sa Šutaj Eštok

Po náročných rokovaniach s Lekárskym odborovým združením (LOZ) dosiahol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) výsledok, vďaka ktorému sa krízová situácia vyriešila a zdravotníctvo na Slovensku môže pokračovať bez ohrozenia pacientov. Minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok to uviedol v reakcii na zmluvu s LOZ o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve, ktorú vláda schválila na svojom piatkovom zasadnutí.

"Ďakujem a gratulujem ministrovi zdravotníctva za stranu Hlas-SD, Kamilovi Šaškovi, za úspešné rokovania s Lekárskym odborovým združením. Kamil Šaško od prvého dňa vo funkcii intenzívne pracoval na riešení požiadaviek odborárov," uviedol Šutaj Eštok. Rovnako poďakoval všetkým lekárom, sestričkám, záchranárom a ďalším ľuďom v zdravotníctve za to, že dokázali dospieť k dohode a tým podľa jeho slov potvrdili, že zdravie pacientov je pre nich na prvom mieste.

Pellegrini ocenil prístup Šaška

Prezident SR Peter Pellegrini víta podpis memoranda o sociálnom zmieri. "Je to v tomto predvianočnom období dobrý signál pre ľudí na Slovensku, že nezostanú bez lekárskej starostlivosti a bude o nich postarané," uviedol prezident. Ocenil i profesionálny prístup ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), ktorý prezentoval počas rokovaní.

KDH víta dohodu lekárov s vládou a ukončenie traumatizovania občanov

Opozičné KDH víta dohodu lekárov s vládou a ukončenie traumatizovania občanov. Dohodu považuje za dobrú správu najmä pre pacientov. Konštatuje to v reakcii, ktorú poskytla hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.

"Je dôležité, že sa vláda so zástupcami LOZ (Lekárske odborové združenie, pozn. redakcie) dohodla a našla kompromisné riešenie v podobe zmluvy o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Konečne ukončí traumatizovanie občanov Slovenska, ktorí boli rukojemníkmi dlhej neschopnosti dohodnúť sa," poznamenal predseda KDH Milan Majerský.

Hnutie poukazuje na to, že vláda si dohodou "kúpila čas" do konca februára, dokedy musí prijať viacero zákonov. KDH deklaruje, že to bude pozorne sledovať. Zároveň očakáva, že šéf rezortu zdravotníctva predloží plán aj ďalších zmien na zlepšenie zdravotníctva vrátane ambulancií či záchrannej zdravotnej služby.

Zmluva medzi vládou a LOZ je lepší dokument ako pôvodné memorandum

Zmluva medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) je podľa analytika Martina Smatanu výrazne lepší dokument ako pôvodné memorandum z roku 2022, ktoré s odborármi podpísal vtedajší kabinet. Vníma ju ako dobrý kompromis medzi oboma stranami. Uviedol to na sociálnej sieti. "Táto zmluva je výrazne lepší dokument ako pôvodné memorandum. Je to viac kompromis a partnerská dohoda ako výsledok rukojemníckej situácie a takto napísaný dokument má väčší potenciál naše zdravotníctvo niekam posunúť," skonštatoval Smatana.

Poukázal na to, že ide o oveľa konkrétnejší dokument, ktorý obsahuje jasnejšie a hlavne dosiahnuteľnejšie kroky, úlohy či míľniky. "Memorandum v roku 2022 bolo spísané na rýchlo, a vláda v strese podpísala dokument, ktorý bol bohužiaľ často veľmi nejasný, vágny alebo sa jeho plnenie nedalo objektívne odpočtovať," poznamenal.

Viaceré ideologické požiadavky sa podľa neho v zmluve nahradili konkrétnejšími opatreniami, ktoré podporujú transparentnosť. "A aj preto si myslím, že toto je výrazne kvalitnejší, férovejší a pre nás pacientov - lepší dokument," doplnil Smatana. Podotkol, že zmluva nediktuje požiadavky len jednej strany. "Sú tam úlohy, ktoré sa (aj) kvôli nedostatočnej spolupráci oboch strán roky nedarilo úspešne zrealizovať. V rámci zmluvy sa totiž vláda a LOZ dohodli, že sa spraví personálny, prevádzkový a produkčný audit. V rámci toho sa má vykonať aj prepočet efektivity úväzkov," ozrejmil.

Vyzdvihol, že LOZ naprieč dokumentom uznáva, že rok 2025 bude pre konsolidáciu rozočpotovo zlý, a preto sa viaceré opatrenia nebude dať realizovať podľa predstáv. "Ak by niekto mal pocit, že LOZ až moc ustúpilo, tak to si nemyslím. V rámci podmienok si vyrokovali navýšenie miezd na budúci rok. Aj tu sa však našiel nejaký kompromis, a o jeho dopadoch ešte určite budeme počuť diskusie," dodal analytik.

Vláda schválila zmluvu s LOZ

Vláda na svojom piatkovom rokovaní schválila zmluvu s LOZ o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaväzuje k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Tiež k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má po podpise zmluvy zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede.