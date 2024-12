Slovensko v roku 2024 vyslalo do zahraničia 12 expertov migračného úradu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovensko v roku 2024 vyslalo do azylových podporných tímov v zahraničí celkovo 12 expertov Migračného úradu (MÚ) Ministerstva vnútra (MV) SR. Konkrétne to bolo do Holandska, Talianska a na Cyprus. Venovali sa poskytovaniu informácií žiadateľom o azyl, registrácii žiadostí o azyl či určovaniu štátu zodpovedného za azylové konanie. Informoval o tom hovorca MV SR Matej Neumann.