Novelou zákona o neprimeraných podmienkach sa môžu zvýšiť sadzby pokút

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Novelou zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami by sa mohli zvýšiť horné sadzby poriadkových pokút. Vyplýva to z návrhu novely legislatívy z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predloženej do medzirezortného pripomienkového konania (MPR). Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2025. Návrhom zákona sa dopĺňajú a precizujú taktiež definície kľúčových pojmov.