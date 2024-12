Týždenný nákup pre trojčlennú rodinu za 33 eur? Slovenka vám ukáže, ako na to: Lacné a výživné stravovanie!

(Zdroj: YouTube/Agattovie/Getty Images)

BRATISLAVA - Slovenská influencerka známa ako Agát zdieľa so svojimi sledovateľmi osvedčené tipy na efektívne a lacné nakupovanie. V jednom zo svojich videí ukázala, ako nakúpila potraviny pre trojčlennú rodinu len za 33 eur. Jej nákupné zvyky a nápady na úspory získali veľkú pozornosť a mnohí sa rozhodli vyskúšať jej systém, ktorý pomáha šetriť peniaze a zároveň sa stravovať zdravo a výživne.

Agát, známa slovenská TikTokerka, ktorú môžeme pravidelne vídať pri zdieľaní inšpiratívnych videí, tentokrát zaujala svojimi šetriacimi tipmi na týždenný nákup. Vo videu, ktoré zdieľala na TikToku a YouTube, ukázala, ako dokázala nakúpiť potraviny pre svoju trojčlennú rodinu len za 33,05 eura. „Toto je sobotný nákup s Agát. Ja som Agát a tento týždeň som nakúpila potraviny za 33 eur aj 5 centov. Poďte sa pozrieť, čo všetko to bolo,“ uviedla na začiatku videa, ktoré získalo obrovskú pozornosť.

Medzi položkami, ktoré si Agát zakúpila, bol napríklad 10-kilogramový balík múky v akcii za 4,20 eura, kuracie stehenné štvrte, ktoré si obľúbila a ktoré považuje za veľmi cenovo dostupné, či tri balenia údeného tofu, ktoré používa na nutričné vylepšenie granatiera. V nákupe nechýbala ani mrkva, paprika, mlieko, ryža a vajcia, pričom sa zamerala predovšetkým na to, aby jej týždenný nákup bol nielen lacný, ale aj výživný a pestrý.

V priebehu videa sa Agát podelila aj o jednu zo svojich najdôležitejších rád na šetrenie. „Snažte sa chodiť do obchodu len raz týždenne, pretože ak ho navštívite viackrát, nakúpite aj veci, ktoré vlastne nepotrebujete,“ vysvetlila. Priznala však, že v uplynulom týždni toto pravidlo porušila, keď im došiel toaletný papier, a tak sa musela vydať na ďalší nákup, ktorý rodinu stál približne 6 eur navyše. Napriek tomu dodala, že bez toho by to určite zvládli.

Jej prístup k nakupovaniu a organizácii rodinného rozpočtu neunikol pozornosti jej fanúšikov. Mnohí z nich sa podelili o svoje vlastné skúsenosti, pričom niektorí potvrdili, že sa im podarilo výrazne znížiť výdavky na nákup potravín vďaka zavedeným systémom. „Mňa si nakopla. Po dlhej dobe som si prešla špajzu, mrazničku aj chladničku, urobila jedálniček a nákup na týždeň pre 4-člennú rodinu ma stál len 25 eur,“ priznala jedna z Agátiných sledovateliek. Iná komentujúca zas priznala: „My sme traja a včera som nakúpila za necelých 200 eur, a už vidím, že v utorok pôjdem na nákup znova. Toto obdivujem.“

Vďaka Agátiným videám a tipom sa jej sledujúci naučili, že efektívne nakupovanie neznamená obmedzovanie sa v kvalite alebo rozmanitosti stravy. Stačí mať systém a správne plánovanie, ktoré vám umožnia nielen ušetriť, ale aj zabezpečiť výživnú stravu na celý týždeň. Ak zápasíte s vysokými nákladmi na potraviny, inšpirujte sa Agátinými radami a uvidíte, že to môže fungovať aj vo vašej domácnosti.