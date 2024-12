Rezort vnútra predložil zmenu vyhlášky o hasičských jednotkách do pripomienkového konania

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku by po novom mohli zakladať aj špecializované jednotky banskej záchrany, takzvaný banský špeciál. Nový typ jednotky by sa pridal k dnes už existujúcim trom špeciálom. Vyplýva to z návrhu zmeny vyhlášky Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorý rezort predložil do pripomienkového konania.