Ministerstvo vnútra chce postaviť novú budovu pre letecký útvar: Má v nej byť aj terminál

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR chce postaviť novú budovu pre svoj letecký útvar. Okrem administratívnych priestorov by jej súčasťou mal byť aj terminál, v ktorom by boli odbavované vládne lety či zahraničné delegácie prichádzajúce na Slovensko letecky. Vyplýva to z Dlhodobého plánu rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2035, ktorý už schválila vláda.