Na ďalšiu platbu z plánu obnovy si Slovensko počká: Míľnik pod taktovkou Tarabu skončil v revízii

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko podá už piatu žiadosť o platbu z plánu obnovy v hodnote takmer 600 miliónov eur. Tá však bude vyhodnotená neskôr, keďže sa ministerstvu životného prostredia nepodarilo vykúpiť dosť pozemkov v národných parkoch a musíme tak žiadať o revíziu plánu obnovy. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).

"Podarilo sa nám úspešne realizovať viaceré opatrenia, napríklad prechod od využívania uhlia v regióne horná Nitra. Takisto sa nám podarilo prijať legislatívne zmeny v oblasti desegregácie, zaviedli sme výkonnostné zmluvy s vysokými školami, podporili sme excelentných výskumných pracovníkov, zjednotili sme posudkovú činnosť, posilnili sme boj proti praniu špinavých peňazí a uviedli sme do činnosti energetické dátové centrum," uviedol Kmec.

Podávame žiadosť o 5 platbu z plánu obnovy v hodnote takmer 600 miliónov eur, tvrdí Kmec (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Piata žiadosť o platbu má celkovo 21 míľnikov a cieľov. Ide o reformy a investície do oblasti dopravy, adaptácie na zmenu klímy, zlepšovania dostupnosti a zvyšovania kvality vzdelávania, posilnenia vedy, výskumu a inovácií, zlepšovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, boja proti korupcii, digitalizácie a energetickej bezpečnosti. Po odpočítaní predbežného financovania ide o 516,8 milióna eur.

Jeden míľnik sa nepodarilo naplniť

Z 21 míľnikov a cieľov piatej žiadosti sa podľa Kmeca podarilo plnohodnotne splniť 20. "Ten zvyšný pôjde do revízie plánu obnovy, ktorá prebehne v polovici januára budúceho roka.“ Tento míľnik sa týka výkupu pozemkov súkromných vlastníkov v národných parkoch, čo malo pod taktovkou ministerstvo životného prostredia na čele s Tomášom Tarabom (SNS).

„Tento cieľ sa nám z objektívnych príčin nepodarilo naplniť. Európska komisia (EK) skonštatovala, že je nevykonateľný," objasnil Kmec. Po rokovaniach s EK sa dohodli na tom, že finančné prostriedky presunú na iné investičné ciele. To isté sa bude týkať ďalších míľnikov a cieľov. Ide napríklad o dekarbonizáciu priemyslu či investície v U.S. Steel. "Momentálne ešte intenzívne dolaďujeme detaily s EK, rokujeme s jednotlivými vykonávateľmi a s rezortmi," dodal Kmec.

Financovanie na výkup pozemkov v národných parkoch sa presmeruje, hovorí Peter Kmec (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Vysvetlil, že piata žiadosť začne byť vyhodnocovaná ihneď po podaní, avšak v čase podania revízie bude jej vyhodnocovanie čiastočne pozastavené. "Normálne to trvá dva mesiace, ale vzhľadom na to, že pôjdeme do revízie, dá sa očakávať, že bude vyhodnotená niekedy v priebehu budúceho roka," povedal. Slovensku zostávajú ešte štyri žiadosti o platbu. Šiesta žiadosť bude podľa Kmeca podaná najneskôr v prvom polroku 2026.