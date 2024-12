Skituristi budú môcť využívať zjazdovky ešte bezplatne: Budúci rok si priplatia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VYSOKÉ TATRY - Turisti na lyžiach vo Vysokých Tatrách budú môcť využívať zjazdovky tento rok ešte bezplatne, ale so sprísneným režimom. Skituristom bude ako oficiálna výstupová trasa slúžiť dočasne presmerovaný turistický chodník, ktorý sa vyhne kritickým úsekom. Na sociálnej sieti na to upozornil Tatranský národný park (TANAP). Spoplatnenie skitouringu vo vysokotatranských lyžiarskych strediskách vstúpi do platnosti od sezóny 2025/2026.