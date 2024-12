Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

VYSOKÉ TATRY - Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje, že ohňostroje a petardy ohrozujú zvieratá. Do národného parku podľa nej ohňostroje a petadry nepatria. Vyzýva ľudí, aby sa zapojili do iniciatívy Tichý Silvester. Uvádza to na sociálnej sieti.