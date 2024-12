Na post sudkyne Ústavného súdu sa prihlásila opäť len Trellová, plénum čaká voľba

Lívia Trellová (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Na post sudkyne Ústavného súdu (ÚS) SR sa opätovne hlási len jedna uchádzačka, a to Lívia Trellová. Návrhy sa mohli podávať do 5. decembra. Uviedli to z odboru komunikácie Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Poslanci majú voliť kandidátov na ústavného sudcu na februárovej schôdzi, keďže sa im na jeseň ani v opakovanej voľbe nepodarilo zvoliť žiadneho kandidáta. Vybrať uchádzača sa parlament neúspešne pokúšal už aj pred letom.