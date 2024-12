KDH vyzýva prezidenta! Má zvolať okrúhly stôl k situácii v zdravotníctve

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini by mal v priebehu budúceho týždňa zvolať okrúhly stôl, ktorého účastníci by hľadali riešenie situácie v zdravotníctve. Myslí si to predseda KDH Milan Majerský, adresujúc hlave štátu výzvu na osobnú angažovanosť v záležitosti.