Šaško verí, že môže prísť k dohode na požiadavkách odborárov

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) verí, že v stredu 18. decembra môžu byť schválené ďalšie body z memoranda lekárskych odborárov a môže byť dosiahnutá dohoda. Ak im nejde o platy lekárov, žiada ich, aby to do pondelka 16. decembra pomenovali. Minister to vyhlásil v piatok po rokovaní vlády. Zdôraznil, že k vyhláseniu mimoriadnej situácie nedošlo a nikto nad tým neuvažoval. Z 18 požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ) je podľa neho na deviatich dohoda. S ďalšími piatimi súhlasí. Ide však o tak zásadné zmeny, že musia byť súčasťou riadneho legislatívneho procesu už v prvom štvrťroku budúceho roka.