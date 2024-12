Zmena cestovných poriadkov v TOMTO kraji! Do regionálnych autobusov prinesie novinky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BANSKÁ BYSTRICA - Zmena cestovných poriadkov prinesie do regionálnych autobusov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) viaceré novinky. Bude to napríklad posilnenie spojov medzi krajmi o novú linku na trase Banská Štiavnica, Levice a Nitra. Informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Dodala, že to budú aj pridané zastávky, ktoré obslúžia nové obytné zóny. Súčasťou je aj nastavenie časov odchodov na trase medzi Lučencom a banskobystrickou Rooseveltovou nemocnicou. "Zavádzame nové spojenie na trase do Nitry. Od pondelka do štvrtka a v sobotu to budú dva spoje do Levíc, kde bude možnosť prestupu na našu linku do Nitry alebo na vlaky do Bratislavy. V piatok a v nedeľu popoludní pribudne priamy spoj z Banskej Štiavnice až do Nitry," objasnil predseda BBSK Ondrej Lunter.

Podľa hovorkyne ďalšou novinkou je aj zavedenie dopravy na trase medzi Revúcou a Rožňavou. Znamená to pravidelný a lepšie koordinovaný rozvrh, ktorý ľuďom uľahčí plánovanie ciest. V rámci Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK tak budú autobusy v pracovných dňoch z Revúcej v smere do Rožňavy vychádzať v dvojhodinových intervaloch. Bude to od 5.15 do 17.15 h, vždy 15 minút po celej hodine.

Od nedele 15. decembra vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy v rámci IDS BBSK. Táto každoročná úprava reaguje na celoštátne zmeny grafikonu železničnej dopravy, kalendárne zmeny, ako aj na požiadavky cestujúcich. Prehľad najdôležitejších zmien po okresoch nájdu záujemcovia na stránke www.idsbbsk.sk.