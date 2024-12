Veľké rošády na trhu s módou! Obľúbený e-shop mnohých Slovákov končí: Kupuje ho jeho konkurent

(Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA – Ak patríte k fanúšikom nakupovania oblečenia cez internet, názvy ako Zalando a About You vám určite nie sú cudzie. Najnovšie informácie hovoria o tom, že prvý zmienený predajca, ktorý je najväčším v Európe, sa pripravuje na kúpu svojho menšieho konkurenta About You. Prilákať tak chce mladšiu klientelu.