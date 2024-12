Hlavné mesto deklaruje, že robí všetko pre spustenie električky do Vianoc

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

BRATISLAVA - Hlavné mesto deklaruje, že robí všetko pre to, aby prvá skúšobná električka prešla po celej trati v bratislavskej Petržalke do Vianoc. Zmluvný termín 15. december, do ktorého sa zhotoviteľ zaviazal odovzdať trať hlavnému mestu, podľa neho zatiaľ naďalej platí. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla.

"Naďalej platí, že robíme všetko pre to, aby do Vianoc prešla traťou skúšobná električka," skonštatoval Bubla.Aktuálne prebiehajú prípravné práce pred uložením posledného, 110-metrového úseku koľajníc, a to konkrétne na moste pri Farskom Kostole sv. Rodiny. Koncom týždňa sa tam začalo so stavbou špeciálnych stanov, ktoré budú mať za úlohu udržiavanie teploty a zabezpečenie tuhnutia materiálu. Most už má totiž aj zvršok a od pondelka (9. 12.) začínajú aj s kladením koľajníc."So zvrškom sa teda blížime do finále tak, aby sme do Vianoc mohli vypraviť električku na prvú skúšobnú jazdu po trati," poznamenal Bubla s tým, že následne nastane náročný, niekoľkomesačný proces skúšok a povolení pre užívanie električky. Počas neho budú realizovať prístrešky, dokončovať chodníky či cyklochodník, terénne úpravy a všetky ďalšie práce tak, aby mohla byť na jar 2025 spustená plná prevádzka električky.

archívne video

Električková trať v Petržalke bude mať plynulé financovanie (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Práce podľa magistrátu "rapídne postupujú" v rámci celej stavby. Pripravujú chodníky na križovatke na Rusovskej ceste, budujú cyklochodník na úseku medzi Lietavskou a Betliarskou ulicou. Asfaltovali vozovku na Romanovej ulici, pokračovať budú na Šintavskej. Asfaltovanie bolo realizované aj na novej Pajštúnskej ulici, kde okrem iného taktiež betónujú autobusové zastávky. Pokračujú tiež práce na rampách pre peších pri moste Panónska i na autobusových zastávkach priamo na moste. Na obratisku sú takmer už všetky výhybky.Práce si však vyžiadajú aj ďalšie dopravné obmedzenia. Napríklad pri dokončovaní križovatky Rusovská cesta - Jantárová cesta - Námestie Hraničiarov alebo pri budovaní dopravného mosta Kutlíkova. Hlavné mesto ubezpečuje, že bude o nich vopred informovať.

S výstavbou trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.Hlavné mesto a rezort dopravy v novembri informovali, že výstavba má mať plynulé financovanie, keďže podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom prostriedku. Ide o sumu viac ako 66.897.914 eur z eurofondov určenú na financovanie druhej fázy dopravného projektu. Mesto verí, že prvá skúšobná električka prejde po novej trati do Vianoc. Jej oficiálne spustenie predpokladá na jar 2025.