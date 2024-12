Temná stránka Vianoc: Pozor na týchto PÄŤ finančných pascí! Ak do nich spadnete, môžete prísť o veľa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vianoce sa blížia a pre väčšinu ľudí je to čas pokoja a hojnosti v kruhu rodiny. Pre mnohých však toto obdobie predstavuje stres, najmä z nedostatku financií na vianočné darčeky. Niektorí sa kvôli tomu nechajú vďaka lákavo nízkym cenám nachytať podvodníkmi alebo siahajú po pôžičkách. Analytik v tejto súvislosti upozorňuje na päť finančných pascí, do ktorých sa človek môže dostať.

"Najlepší úver je žiadny úver. Vianoce by nemali byť dôvodom na zadlženie, preto odporúčame zvážiť každé finančné rozhodnutie," hovorí Matej Dobiš, analytik z portálu Finančný kompas, ktorý upozorňuje na najčastejšie finančné pasce, ktorým by sa Slováci mali vyhnúť.

Spotrebné úvery

Mnohé banky lákajú na „výhodné“ spotrebné úvery, často s nulovým úrokom na určitý čas. Analytik však upozorňuje, že táto ponuka býva podmienená vysokými poplatkami za spracovanie alebo povinným poistením úveru. Okrem toho sa priemerná úroková sadzba spotrebných úverov pohybuje okolo 6 - 12 %, čo môže znamenať výrazné preplatenie darčeka. "Ak si napríklad požičiate 1 000 eur na darčeky pri úrokovej sadzbe 7 % na 12 mesiacov, preplatíte až 70 eur. Ak by ste túto sumu splácali dlhšie, úroky by mohli dosiahnuť aj stovky eur," prepočítava Dobiš.

Kreditné karty

Používanie kreditných kariet sa zdá byť neškodné, no môže byť zradné. Analytik totiž upozorňuje, že zdanlivé peniaze „zdarma“ z kreditnej karty sú zdarma vtedy, ak ich vrátime v stanovenom termíne. Treba si preto dávať pozor na riziko nesplácania. "Po skončení bezúročného obdobia, ktoré v bankách býva približne 45 až 55 dní, sa úrok môže vyšplhať poriadne vysoko, v priemere od 18 percent až na takmer 25 percent ročne. Ak dlh na karte nesplatíte včas, každý nákup sa môže výrazne predražiť," hovorí Dobiš s tým, že ak na splácanie nestačia financie, dlh sa často stáva neudržateľným.

Aj v tomto prípade uvádza názorný príklad. "Ak na kreditnej karte miniete 500 eur a nesplatíte dlh v bezúročnom období, pri úroku 20 % môžete za rok zaplatiť až 600 eur," hovorí Dobiš. Z toho vyplýva, že darček, ktorý vás mal stáť 500 eur, sa predraží o ďalších 100 eur.

Nákupy na splátky

Existuje viacero dôvodov, prečo môžu byť nákupy na splátky počas vianočných sviatkov finančnou pascou. Nízke splátky môžu vytvárať ilúziu, že človek si môže dovoliť kúpiť viac darčekov a preto si navýši dlžnú sumu. Analytik však varuje, že úroky pri splátkových nákupoch sa pohybujú medzi 10 % až 20 % ročne, pričom sa dlžná suma môže ešte zvýšiť, ak sa dostanete do rizika nesplácania.

"Niektoré obchody ponúkajú splátky bez úroku, ale tieto ponuky môžu byť podmienené krátkymi lehotami splatnosti alebo vyššími cenami produktov," hovorí Dobíš a upozorňuje aj na skryté poplatky alebo sankcie za predčasné splatenie, čo môže predražiť nákupu. "Ak si kúpite televízor za 800 eur na splátky s úrokom 15 % na 24 mesiacov, preplatíte ho o viac ako 130 eur," prepočítava analytik s tým, že takýto nákup môže byť výrazne nevýhodný v porovnaní s jednorazovým zaplatením.

Nebankové pôžičky

Extrémny pozor si je potrebné dať na nebankové spoločnosti, ktoré často ponúkajú rýchle a jednoduché pôžičky. Je tu však druhá strana mince a to sú extrémne vysoké úroky, ktoré sa môžu pohybovať od 20 percent až do 40 percent ročne. Ak nemáte na splátky, dlh sa môže rýchlo vyšplhať do astronomických výšok. "Ak si požičiate 500 eur od nebankovej spoločnosti s úrokom 30 % a splácate 12 mesiacov, zaplatíte 650 eur, čiže o 150 eur viac. Ak však meškáte so splátkami, môžu vám byť účtované vysoké pokuty a poplatky, ktoré dlh ešte zvýšia a dostanú vás do nebezpečnej dlhovej špirály," varuje Dobiš.

Podvodné e-shopy

Opatrní musíte byť aj pri nakupovaní cez internet. Analytik v tomto prípade odkazuje na slová a odporúčania Slovenskej obchodnej inšpekcie. Podvodné e-shopy na svojom webe zobrazujú vizuálne obsah totožný, respektíve podobný s originálnou stránkou a ponúkajú rovnaký sortiment tovaru. Zároveň uvádzajú výrazne nižšie ceny ponúkaných tovarov ako ceny originálnych tovarov, prípadne uvádzajú ceny s výraznou zľavou.

"Stránky neuvádzajú identitu prevádzkovateľa/obchodníka, obchodné meno a sídlo obchodníka, absentujú všeobecné obchodné podmienky, umožňujú spotrebiteľovi kontakt s obchodníkom len formou anonymného kontaktného formulára," dodáva SOI. Kompletný zoznam podvodných e-shopov nájdete na webe SOI.

Analytik v tejto súvislosti varuje, že pozor si treba dávať aj na ďalšie podvodné praktiky, ako sú podvodné maily, ktoré sa tvária ako vaša banka alebo známa inštitúcia, podvodné SMS a podvodné videá s odporúčaniami od známych tvárí.