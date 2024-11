Ďalší problém Šutaja Eštoka: V Hasičskom zbore hrozí KOLAPS! Výpovede, nespravodlivé odmeňovania a nečinnosť vedenia

Hasiči upozornili ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na hroziaci kolaps v HAZZ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA - Na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa to valí z ďalšej strany. Po problémoch v Policajnom zboru hrozí kolaps aj u hasičov, ktorí ministrovi a vedeniu Hasičského a záchranného zboru napísali otvorený list. Bratislavskí hasiči v ňom upozorňujú, že situácia v zbore sa zhoršuje, hrozí kolaps a kompetentní nemajú záujem o systémové zmeny. V liste navrhujú niekoľko krokov, ktoré by mohli viesť k stabilizácii vzniknutých problémov.

archívne video

Odvolávanie Šutaja Eštoka presunuli až na február 2025 (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Profesionálni hasiči z Bratislavy upozorňujú na dlhodobé problémy v Hasičskom a záchrannom zbore (HAZZ), ktoré sa prehlbujú a zo strany vedenia neprichádzajú systémové riešenia. "Naše odbory sú v tejto veci nečinné a dlhodobo nepociťujeme snahu túto situáciu riešiť. V Bratislave aktuálne čelíme v našich radoch nedostatku personálu. Len v hlavnom meste - Bratislave, chýba k dnešnému dňu z celkového počtu približne 270 hasičov viac ako 40," píšu hasiči v liste vedeniu rezortu vnútra a HAZZ. Dodávajú, že sa rozhodli zostať v anonymite, keďže v zbore sa otváranie týchto tém skôr ako konštruktívnou diskusiou odmeňuje disciplinárnym konaním.

Skúsení hasiči odchádzajú z dôvodu nespokojnosti

Tento problém podľa ich slov nevznikol iba na základe generačnej obmeny, ale služobný pomer ukončilo aj viacero skúsených hasičov, hoci ešte nemali nárok na dôchodok. "Odišli z dôvodu nespokojnosti so súčasnými pracovnými podmienkami, nízkeho ohodnotenia a nedostatočnej podpory zo strany vedenia. Títo hasiči, ktorí by mali tvoriť jadro nášho zboru, odchádzajú so všetkými potrebnými kurzami a školeniami, ktorých absolvovanie si vyžaduje značný čas a investície," hovoria hasiči s tým, že u zvyšných hasičov sa často skloňuje slovo odchod.

Požiar na súkromnom pozemku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Atmosféra frustrácie a nedôvery vo vedenie narastá. Namiesto budovania stabilného a skúseného tímu dochádza k oslabovaniu našich radov a zvyšuje sa tak riziko zlyhania pri plnení služobných úloh," pokračujú hasiči.

Nespravodlivé odmeňovanie

Profesionálni hasiči upozorňujú, že k tejto kríze výrazne neprospieva ani fakt nespravodlivého odmeňovania. "Napriek tomu, že naša jedna služba trvá 24 hodín, je rozdelená na dve časti. Konkrétne na 16 hodín výkonu služby a 8 hodín služobnej pohotovosti, ktorá sa ale vôbec nepočíta do fondu služobného času," uvádzajú hasiči s tým, že počas tejto pohotovosti musia byť na hasičskej stanici, rovnako ako pri spomenutom výkone služby, kedykoľvek byť do 1 minúty pripravení vyraziť na zásah.

Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

Za problém považujú fakt, že týchto 8 hodín je ohodnotených len 15 percentami z platu. Tento systém je podľa nich neprijateľný, demotivujúci a vyvoláva pocit, že ich práca nie je dostatočne docenená, hoci sú rovnako počas celej 24-hodinovej služby mimo svojich rodín a domovov. "Položme si otázku. Strávili by ste 8 hodín v práci, za odmenu 15% hodinovej mzdy? Keďže služieb je v bežnom mesiaci 10 (240 hodín v práci), popri štandardnom 160 hodinovom pracovnom fonde, by ste v práci strávili ďalších 80 hodín za odmenu približne 1 eur/hod," pýtajú sa v liste.

Hasiči za možnú príčinu neobsadenia veľkého počtu miest, či odchodu skúsených hasičov, označili skutočnosť, že priemerný plat hasiča nereflektuje infláciu a stúpajúce náklady na život v hlavnom meste a tým toto povolanie prestáva byť konkurencieschopné na trhu práce. Poukázali v tejto súvislosti na príspevok v Policajnom zbore SR na bývanie do výšky 700€ mesačne. "Príslušníci Policajného zboru SR si určite tento príspevok zaslúžia, no nerozumieme tomu, že zamestnanci zabezpečujúci bezpečnosť štátu patriaci pod rovnaký rezort - Ministerstvo vnútra SR, sú takto odlišne ohodnotení," kritizujú hasiči.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Návrhy krokov ku stabilizácii

Bratislavskí hasiči zároveň v liste priniesli návrhy prvých krokov, ktoré by mohli viesť k stabilizácii vzniknutých problémov. Za prvý krok označili spravodlivé odmeňovanie všetkých hodín strávených v práci, vrátane služobnej pohotovosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmeny hasiča. Dôležité je tiež zavedenie opatrení na stabilizáciu a vyrovnanie regionálnych rozdielov, t. j. stabilizačný príspevok, príspevok na bývanie, respektíve príspevok podľa HDP v regióne služobného zaradenia.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Situácii pomôže aj zvýšenie snahy udržať skúsených hasičov, efektívnejší nábor nových príslušníkov a v neposlednom rade zlepšenie pracovných podmienok, technického stavu hasičských staníc, hygienických štandardov a vecných prostriedkov. "Sme hrdí na svoje povolanie a na to, že môžeme chrániť občanov Slovenska. No sme presvedčení, že bez systémových zmien Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky smeruje ku kolapsu. Žiadame, aby kompetentní naše problémy neignorovali a podnikli konkrétne a správne kroky k zlepšeniu situácie," apelujú v závere listu na Šutaja Eštoka a vedenie HAZZ.

O stanovisko sme požiadali Ministerstvo vnútra SR aj kanceláriu prezidenta HAZZ. O ich reakciách vás budeme informovať.