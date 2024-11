Krajiny EÚ chcú zefektívniť čerpanie fondov kohéznej politiky po roku 2027, uviedol Richard Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Posledné rokovanie o kohéznej politike pod vedením maďarského predsedníctva v Rade EÚ sa podľa jeho slov týkalo spôsobov, ako nastaviť eurofondy po roku 2027 v novom programovacom období."Hľadá sa čo najväčšia podpora členských krajín pre jednotnú pozíciu. My sme v skupine krajín priateľov kohézie, je nás asi 15, a chceme, aby sme išli systémom zdieľaného riadenia. Teda, aby bolo do nastavovania eurofondov a príprav administratívneho procesu, do toho, kde majú eurofondy smerovať, zahrnutých čo najviac účastníkov z jednej krajiny," uviedol Raši. Spresnil, že sa to týka zapojenia regiónov, miest a obcí, ľudí, ktorí tam žijú.

archívne video

Richard Raši o poste predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa jeho slov ide o úsilie, aby kohézne fondy po roku 2027 neboli "riadené zhora", tak ako to bolo v prípade národných plánov obnovy, keď rozhodovali iba úradníci na jednotlivých ministerstvách.V praxi to znamená pripraviť takú národnú pozíciu, ktorá bude ústretová voči prijímateľom tejto rozvojovej pomoci, zabezpečiť zjednodušenie čerpania a tiež jeho flexibilitu, aby sa nasmerovanie eurofondov mohlo meniť podľa novovzniknutých potrieb. Takými boli napríklad pandémia či vojna na Ukrajine.Ide o situácie, keď členské štáty majú "zviazané ruky" a nevedia presunúť financie tam, kde ich najviac treba.

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Hlavné posolstvo bolo, že chceme eurofondy, chceme zdieľané a viacúrovňové riadenie. Chceme, aby to bolo jednoduchšie a mať možnosť presúvať si sami tieto zdroje v členských štátoch, šiť ich na mieru. Nechceme byť veľmi zviazaní nariadeniami, kde presne by mali tie eurofondy byť," opísal situáciu Raši.Dodal, že ak niektoré regióny potrebujú viac investovať do infraštruktúry a menej do digitálnej ekonomiky, tak aby táto možnosť existovala.

Do programovacieho obdobia po roku 2027 spadá aj možnosť rozšírenia EÚ o nové členské štáty. Raši priznal, že v takomto prípade sa celkový objem fondov cez kohéznu politiku rozdelí medzi viacerých hráčov. A pripustil, že krajiny podporujúce kohéziu budú v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ žiadať viac zdrojov.V tejto súvislosti pripomenul, že na Slovensku až tri štvrtiny peňazí, ktoré idú na verejné investície, na modernizáciu obcí, miest a krajov, sú z európskych fondov."Musíme sa pripraviť na to, že raz tie eurofondy skončia. Po roku 2027 ešte budú, ale je otázne či budú aj neskôr. Čo znamená, že musíme eurofondy dávať nielen na náhrady chýbajúcich financií mestám a obciam, ale investovať do niečoho, čo v budúcnosti mestám o obciam prinesie ďalšie peniaze," odkázal.