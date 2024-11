Dnes rokovali aj poslanci Národnej rady: Schválili niekoľko zákonov, opozícia podala návrh na odvolanie ministra vnútra

NRSR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za PS, SaS a KDH v stredu podali návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). Do siedmich dní by mala byť zvolaná mimoriadna schôdza. Podanie návrhu opozícia avizovala už skôr v reakcii na presun odvolávania, ktoré sa malo konať v utorok (26. 11.), na február budúceho roka.

"O jeho zlyhaniach sme mali hovoriť už včera. Minister však zutekal z boja. (...) Mal možnosť zostať a obhájiť sa, no radšej to kolegami nechal odsunúť na február," poznamenal predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci. Avizoval, že ak sa schôdza neotvorí, budú návrh na odvolanie Šutaja Eštoka podávať opakovane.

Za odvolanie šéfa rezortu vnútra pri prípadnom hlasovaní zahlasujú aj poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ. "My sme už x-krát opozičných kolegov vyzývali, aby sme išli do odvolávania Šutaja Eštoka, lebo tam nemá čo robiť," uviedol pre TASR predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. V prípade neotvorenia schôdze k odvolávaniu ministra budú iniciovať hlasovanie o vyslovení nedôvery vládnemu kabinetu Roberta Fica (Smer-SD).

Predseda vlády povedal, že koalícia umožnila otvoriť utorkovú mimoriadnu schôdzu parlamentu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra. Schôdza sa podľa jeho slov presunula v reakcii na to, že opozícia nechcela konštruktívne spolupracovať po návrhu na skrátenie diskusie. Deklaroval, že ak opozícia podá znova návrh na odvolanie ministra, koaliční poslanci už schôdzu neotvoria. Trvajú až na februárovom termíne schôdze.

Poslanci schválili zmeny v systéme výberu mýta

V mýtnych sadzbách pre ťažké nákladné vozidlá budú dopravcovia platiť už aj poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečistením ovzdušia premávkou. Vyplýva to z novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Novelou sa zavádza európska smernica Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta.Súčasťou je aj zníženie dane z motorových vozidiel pre ťažké nákladné vozidlá nad 12 ton. Hlavným dôvodom na úpravu jej sadzieb je podpora štátu pre autodopravcov pri výmene tachografov. "Okrem toho sa navrhuje primerane znížiť aj sadzby dane pre vozidlá nad 3,5 tony do 12 ton, ktoré na Slovensku tiež platia poplatky za používanie cestnej infraštruktúry (mýto za používanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy)," uviedlo ministerstvo dopravy v dôvodovej správe.

Zmena sadzieb sa netýka vozidiel do 3,5 tony, tie totiž neplatia mýto, ale diaľničné známky s časovou platnosťou. Novela tiež zjednocuje úpravy sadzby dane podľa veku vozidla rovnako pre všetky typy vozidiel do 3,5 tony aj nad 3,5 tony.Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci návrh Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), ktorým sa medzi oslobodenie od platenia mýta zaraďujú aj historické vozidla. Na území SR by sa malo nachádzať približne 80 historických vozidiel nad 3,5 tony, pričom vozidlá do tohto hmotnostného limitu sú v súčasnosti oslobodené od platenia diaľničnej známky. Takéto vozidlá podľa koaličného poslanca taktiež len zriedka využívajú diaľnice a rýchlostné cesty, čiže príjem z výberu mýta je takmer nulový.Opozičný poslanec Marek Lackovič (PS) navrhol vytvorenie systému zliav zo sadzieb mýta a s tým spojené zavedenie minimálnej výšky zľavy pre autobusy. Návrh, ktorého cieľom bolo zamedziť zdražovaniu cestnej hromadnej dopravy, poslanci odmietli.Novela bude účinná od 1. januára 2025. Výnimkou sú ustanovenia o zmene výberu mýta, ktoré začnú platiť až od 1. júla 2025.

Dôveryhodné služby a elektronická identifikácia sa majú zlepšiť

Celková úroveň poskytovania dôveryhodných služieb sa má zvýšiť na národnej úrovni a taktiež v rámci európskeho spoločenstva. Vyplýva to z novely zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Jedným z najdôležitejších doplnení sú ustanovenia o európskej peňaženke digitálnej identity, ktorá predstavuje harmonizovaný prostriedok elektronickej identifikácie pre fyzické a právnické osoby v celej Európskej únii (EÚ). "Prostredníctvom európskej peňaženky digitálnej identity sa poskytne bezpečný prístup k verejným a súkromným službám prostredníctvom zlepšeného ekosystému dôveryhodných služieb a prostredníctvom overených dôkazov totožnosti a elektronických osvedčení atribútov, ako sú napríklad akademické kvalifikácie vrátane vysokoškolských titulov, alebo iné dosiahnuté formy vzdelania alebo odbornej kvalifikácie," uviedol predkladateľ.

V tejto súvislosti sa novelou upravujú aj úlohy a pôsobnosť Ministerstva vnútra SR v oblasti digitálnej identifikácie a elektronického osvedčenia atribútov. Rezort vnútra tak bude poskytovať európsku peňaženku digitálnej identity všetkým subjektom verejného a súkromného sektora, ktoré sú kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodnej služby alebo preukážu, že majú s kvalifikovaným poskytovateľom uzatvorenú zmluvu.Dôveryhodné služby sú elektronické služby poskytované v rámci členských štátov EÚ, ktoré pomáhajú občanom a organizáciám zaviesť elektronizáciu procesov a dokumentov.Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Deklarovať hotovosť pri jej preprave cez hranice má byť povinné

Do legislatívy sa má zaviesť povinnosť deklarovať peňažné prostriedky v hotovosti pri ich preprave cez vnútornú hranicu Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili.Po novom sa bude tiež môcť neuposlúchnutie výzvy ozbrojeného príslušníka finančnej správy na oznámenie prepravy hotovosti v sume presahujúcej 10.000 eur alebo uvedenie nesprávneho údaju o sume posudzovať ako priestupok. Zaviesť sa má aj pojem osoba usadená vo vysokorizikovej krajine. Precizujú sa tiež povinnosti pri vykonávaní cezhraničných korešpondenčných vzťahov a pri vypracovaní programu vlastnej činnosti povinnej osoby.Novela má nadobudnúť účinnosť od 15. januára budúceho roku.

Od roku 2025 by sa mohol využívať digitálny občiansky i vodičský preukaz

Od roku 2025 budú môcť Slováci využiť aj elektronické verzie dvoch základných a najviac používaných dokladov - občianskeho preukazu a vodičského preukazu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorým sa mení aj zákon o občianskych preukazoch. Novelu v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR."V tejto súvislosti sa zmenami v zákonoch vytvárajú základné legislatívne predpoklady na vytváranie digitálnych verzií v mobilných zariadeniach, ako aj na ich overovanie kontrolnými orgánmi," vysvetlil dôvody legislatívnej úpravy rezort vnútra.

Možnosť vytvorenia si digitálnych verzií oboch preukazov by nemala nijako meniť zaužívané procesy vydávania fyzických dokladov. "Predpokladom na vytvorenie digitálnej verzie oboch preukazov bude najskôr ich vydanie vo fyzickej podobe. Z právneho hľadiska sú digitálne verzie v návrhu zákona definované ako rovnopisy, čo znamená, že ide o doslovné odpisy fyzických dokladov, s čím sú spojené aj akékoľvek dôvody neplatnosti či nemožnosti ich používať," dodalo ministerstvo.

V prvom štádiu by sa digitálne verzie oboch dokladov mali používať len pri policajnej kontrole okrem hraničných kontrol, kde sa podľa medzinárodných predpisov musia vyžadovať doklady spĺňajúce dané fyzické predpoklady. "V praxi pôjde predovšetkým o využívanie tejto možnosti pri kontrolách vykonávaných hliadkami poriadkovej, dopravnej a železničnej polície," objasnilo ministerstvo. V ďalších fázach projektu sa ráta s rozšírením funkcionalít i dostupnosti pre tretie osoby.

Pre vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ sa zavádzajú nové pravidlá

Vydávanie náhradného cestovného dokladu Európskej únie (EÚ) sa bude riadiť novými pravidlami. Vyplýva to z novely zákona o cestovných dokladoch SR, ktorú v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Ministerstvo vnútra, ktoré sa za úpravou stojí, ozrejmilo, že nové pravidlá sa zavádzajú v nadväznosti na smernicu Rady EÚ."Návrh definuje náhradný cestovný doklad EÚ, určuje dĺžku jeho platnosti a štandardné lehoty procesu vydania. Rovnako ustanovuje postup konzultácie medzi zastupiteľským úradom SR v zahraničí so zastupiteľským úradom štátnej príslušnosti žiadateľa o vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ, respektíve s ministerstvom zahraničných vecí tohto štátu, a to najmä s cieľom potvrdenia totožnosti a štátneho občianstva žiadateľa," ozrejmil rezort.

Náhradný cestovný doklad EÚ novela definuje ako cestovný doklad s obmedzenou územnou a časovou platnosťou ohraničenou účelom cesty, ktorým je návrat do vlasti alebo iného štátu pobytu, so štandardnou dĺžkou platnosti najviac 15 dní. "V mimoriadnych prípadoch môže byť náhradný cestovný doklad vydaný aj s dlhšou časovou platnosťou," vysvetlil rezort.Novela definuje tiež poplatok za vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ. Má byť vo výške 50 eur. Na danú sumu sa má zvýšiť tiež poplatok za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu a na 100 eur za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. Navýšia sa aj ďalšie konzulárne poplatky tak, aby boli deliteľné piatimi a nebolo nutné používať mince.

Podmienky na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce sa upravia

Medzi podmienky na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce sa vráti najmenej päťročná prax. Vyplýva to z novely zákona o inšpekcii práce, nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila."Zámerom návrhu zákona je znovuzavedenie podmienky päťročnej odbornej praxe inšpektora práce na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce, pričom cieľom tejto zmeny je práve zdôraznenie atribútu odbornosti týchto vedúcich zamestnancov inšpektorátov práce," uviedlo ministerstvo práce v predkladacej správe.Cieľom je zefektívnenie organizácie a riadenia inšpekcie práce. Zmenia sa aj podmienky na vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce, od ktorého sa bude vyžadovať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a rovnako tiež najmenej päťročná prax.

archívne video

PS bude po odvolaní Šimečku silnejšie, ale môže to uškodiť menším stranám, tvrdí Matovič (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Ďalšie zmeny sa týkajú dlhšej lehoty na vykonanie inšpekcie práce zo súčasných 60 na 90 dní. "Zároveň bude môcť Národný inšpektorát práce na žiadosť inšpektorátu práce lehotu na vykonanie inšpekcie práce v prípade zložitejších inšpekcií aj opakovane predĺžiť," spresnil rezort práce.Zmení sa tiež plynutie lehoty, v rámci ktorej je možné začať správne konanie a uložiť pokutu za spáchanie správneho deliktu. Po novom bude možné správne konanie začať do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia výkonu inšpekcie práce, a to najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.Novela bude platiť od 1. februára 2025, niektoré ustanovenia potom od 1. apríla 2025.

Na Slovensko sa bude môcť opäť dovážať rádioaktívny odpad zo zahraničia

Na Slovensko sa bude môcť opäť dovážať rádioaktívny odpad zo zahraničia. Poslanci Národnej rady (NR) SR zrušili zákaz dovozu tohto odpadu, ktorý bol zavedený v roku 2021. Zmena prišla cez pozmeňujúci návrh k zákonu o kritickej infraštruktúre. Poslanci ju odhlasovali v stredu.Predkladatelia vysvetlili, že zákaz dovozu rádioaktívnych odpadov (RAO) zo zahraničia na účely spracovania v SR sa zaviedol napriek tomu, že ide o bežnú podnikateľskú aktivitu, "ktorá za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení nie je žiadnym medzinárodným alebo európskym právnym aktom explicitne zakázaná". K tomuto zákazu došlo podľa nich neočakávane takmer po 20 rokoch takto dovolenej a bežne vykonávanej činnosti.

Na Slovensku sa veľkým priemyselným spracovávaním rádioaktívnych odpadov zaoberá len Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS). JAVYS spracovával spaľovaním rádioaktívny odpad z Talianska, Česka a Nemecka na základe víťazstva v medzinárodných verejných súťažiach pri dodržaní príslušnej legislatívy SR. "Všetok spracovaný odpad a v ňom obsiahnutá aktivita boli vrátené do krajiny pôvodu. JAVYS v oblasti ochrany životného prostredia neprekročila počas spracovávania zahraničného RAO zákonné limity, pričom v tom istom čase spracovávala aj RAO s pôvodom na Slovensku," uviedli predkladatelia s tým, že zavedenie explicitného zákazu spracovania cudzích RAO malo zásadný negatívny vplyv na hospodárenie JAVYS-u.

Spracovávaním zahraničných RAO dochádza podľa predkladateľov k optimálnemu využívaniu spracovateľských kapacít JAVYS, k udržaniu kvalifikovaného personálu so získavaním nových odborných skúseností a medzinárodného renomé spoločnosti JAVYS pri zachovaní požadovanej úrovne jadrovej bezpečnosti.Nová úprava mení aj zákon o radiačnej ochrane. "V zákone o radiačnej ochrane sa v roku 2021 rigorózny zákaz dovozu RAO na účel spracovania navrhovaným ustanovením mení na podmienečne dovolený dovoz, pokiaľ sú splnené podmienky podľa atómového zákona a je schválená optimalizačná štúdia k spracovaniu RAO," vysvetlili predkladatelia. Pre Úrad verejného zdravotníctva SR sa rozširuje pôsobnosť na schvaľovanie optimalizačnej štúdie.

Podmienky pri evidencii motorových vozidiel by sa mali zjednodušiť

Podmienky pri evidencii motorových vozidiel podnikateľov i verejnosti sa zjednodušia. Rezort vnútra navrhuje zaviesť jednorazové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C a M. Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C budú zároveň po novom vydávať len okresné úrady. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR."V súčasnosti dopravné inšpektoráty zapožičiavajú predajcom nových vozidiel plechové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, ktorí ich následne zapožičiavajú vlastníkom novozakúpených vozidiel. Skúsenosti z praktickej aplikácie poukazujú na to, že je v mnohých prípadoch problematické zo strany zákazníkov tieto tabuľky vrátiť späť predajcovi," zdôvodnil rezort vnútra.

Jednorazové tabuľky s vyznačenou dobou platnosti už vlastníci vozidiel nebudú musieť vracať. Zároveň zostane zachovaná možnosť prideľovania "plechových" tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom pre subjekty predávajúce najmä úžitkové vozidlá, ktoré môžu mať k tabuľke vydané napríklad mýtne jednotky. Novelou rezort reaguje aj na neoprávnené používanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, v mnohých prípadoch aj na dovoz vozidiel zakúpených v iných štátoch.

Poplatok za jednorazovú tabuľku bude päť eur za kus. Materiál tabuliek bude zo syntetického polyesteru, ktorý vizuálne vyzerá ako tvrdený papier, ale je odolný voči poveternostným vplyvom a roztrhnutiu. Predajcovia nových vozidiel ich majú vydávať vlastníkom po zakúpení vozidla na dobu 30 dní, teda pokiaľ si vozidlá riadne nezaevidujú.Novela má tiež umožniť prihlasovať nové vozidlá a jednotlivo dovezené vozidlá na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte a vykonávať elektronické služby pri evidovaní vozidiel bez ohľadu na to, či už bolo držiteľovi vozidla vydané osvedčenie o evidencii časť I alebo nie.

Pre subjekty, ktoré vyvážajú vozidlá do cudziny, sa má zaviesť nová elektronická služba, čím sa eliminuje potreba osobnej návštevy pracovníkov autobazárov na dopravných inšpektorátoch. "Súčasťou zlepšovania podmienok pre podnikateľov, ako aj občanov je vypustenie vykonávania kontrol originality vozidiel pred ich oznámením na vývoz do cudziny," doplnil rezort.Zrušiť sa má možnosť vydávať "podsvietené" tabuľky s evidenčným číslom. Spresniť sa má aj ustanovenie o hanlivých, vulgárnych a ostatných zakázaných výrazoch na tzv. voliteľných tabuľkách s evidenčným číslom. Špecifická tabuľka s evidenčným číslom sa má vydávať už len "čistým" elektromobilom, teda nie plug-in hybridom. Okruh subjektov, ktorým sa môžu poskytovať údaje z evidencie vozidiel, sa má rozšíriť o všetky štátne orgány, doplnené o správcov konkurznej podstaty, rozhodcov a rozhodcovské súdy.

Poslanci tiež schválili zmenu, podľa ktorej vozidlá správcov diaľnic budú môcť byť vozidlami s právom prednostnej jazdy. Pri vymedzených činnostiach tak budú môcť používať typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom.Podľa ďalšej zmeny bude umožnené vedenie vozidiel s právom prednostnej jazdy vozidiel skupiny C1 s celkovou hmotnosťou do 4,25 tony aj vodičom, ktorí po získaní vodičského oprávnenia skupiny C1 už mali aspoň dvojročnú prax vo vedení vozidiel s právom prednostnej jazdy skupiny B, čiže bez potreby predchádzajúcej praxe vo vedení vozidiel skupiny C1. Vodičské oprávnenie skupiny C1 bude potrebné naďalej.

Nový zákon o kritickej infraštruktúre má pomôcť reagovať na aktuálne hrozby

Nový zákon o kritickej infraštruktúre má priniesť zvýšenie odolnosti kritických subjektov, ako aj kroky, ako reagovať na vyvíjajúce sa bezpečnostné výzvy. Zámerom je tiež prispôsobovanie sa novým hrozbám. Zákon z dielne ministerstva vnútra schválili v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR. Nový zákon má nahradiť pôvodné znenie legislatívy, ktorá sa zaoberá len problematikou identifikácie kritickej infraštruktúry z hľadiska hospodárskych záujmov SR."Cieľom návrhu zákona je posilniť poskytovanie základných služieb, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie životne dôležitých spoločenských funkcií alebo hospodárskych činností, a to zvýšením odolnosti kritických subjektov, ktoré takéto služby poskytujú," uviedol rezort vnútra.

archívne video

Premiér: Pri šéfovi NRSR stále nie je riešenie, je to najmä na Hlase a SNS (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Ministerstvo vnútra tiež zdôraznilo, že Slovenská republika musí v súčasnosti zostať ostražitá a neustále sa prispôsobovať. Súčasný geopolitický kontext sa totiž vyznačuje rastúcou nestabilitou najmä v dôsledku vojny na Ukrajine a rastúcej zložitosti bezpečnostných hrozieb, ako aj následkami zmeny klímy, ako je nárast nezvyčajných klimatických udalostí alebo nedostatok vody.Vzhľadom na čoraz väčšiu prepojenosť infraštruktúr, sietí a prevádzkovateľov poskytujúcich základné služby je podľa ministerstva nevyhnutné zásadne zmeniť súčasný prístup a prejsť od ochrany konkrétnych štruktúr k zvýšeniu odolnosti kritických subjektov, ktoré ich prevádzkujú.Rezort poukazuje na zmeny v prevádzkovom a bezpečnostnom prostredí. Rizikové prostredie označil za zložitejšie ako v roku 2008. Zahŕňa aj prírodné nebezpečenstvá, v mnohých prípadoch zhoršené zmenou klímy, štátmi podporované hybridné akcie, terorizmus, vnútorné hrozby, pandémie a havárie.

Prevádzkovatelia zároveň čelia výzvam pri integrácii nových technológií, ako napríklad 5G a bezpilotných leteckých systémov do svojej prevádzky, a zároveň riešia slabé miesta, ktoré by takéto technológie mohli potenciálne vytvoriť. Pre tieto technológie a iné trendy sa takisto prevádzkovatelia čoraz viac spoliehajú jeden na druhého.Rezort vnútra upozorňuje, že vzhľadom na význam základných služieb pre vnútorný trh a potrebu zabezpečiť odolnosť kritických subjektov poskytujúcich tieto služby musí SR prijať opatrenia na posilnenie odolnosti a "zmiernenie akýchkoľvek narušení pri poskytovaní takýchto základných služieb".Novela má tiež priniesť uľahčenie prístupu zahraničných investorov z členských štátov EÚ na slovenský trh v oblasti energetiky a priemyslu.Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. januára 2025.