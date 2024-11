Kauza Remišovej luxusného nábytku opäť ožíva: Trestné oznámenie! FOTO drahých kúskov, ceny vám vyrazia dych

(Zdroj: MIRRI)

BRATISLAVA – Stôl, sedačka a ďalšie kusy nábytku? Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) sa pustil do svojej predchodkyne Veroniky Remišovej (Za ľudí) za nákupu nábytku, ktoré sa udiali za jej úradovania. Podľa Rašiho sú predražená a sľubuje, že budú mať trestnoprávnu dohru.

Richard Raši o poste predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši vo štvrtok informoval o podaní trestného oznámenia pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe na neznámeho páchateľa. Nebola náhoda, že tak urobil spoza stola, ktorý kupovala ešte Remišová. Dôvodom trestného oznámenia je totiž práve nákup nábytku, ktorým si jeho predchodkyňa vybavila priestory ministerstva. „Dnes som pozval novinárov do ministerskej zasadačky s krásnym výhľadom, aby som im ukázal, aký luxus si moja predchodkyňa, pani poslankyňa za OĽANO, dnes hnutie Slovensko, pani Remišová, dopriala za peniaze daňových poplatníkov,“ uviedol minister investícií Richard Raši, ktorý zároveň novinárom predražené kusy nábytku ukázal. „Tieto nehospodárne nákupy budú mať dohru. Chcem vás informovať, že podáme trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,“ informoval minister.

Rokovací stôl v ministerskej zasadacej miestnosti v cene jednoduchšieho auta stál 14 054,36 eur s DPH. „Keď oň ministerstvo žiadalo, tak presne nadefinovalo jeho parametre - mal to byť rokovací stôl pre 18 osôb. Bolo to ušité pre jednu jedinú firmu. Dodala ho spoločnosť Ekoma-design, a.s., ktorá ako jediná predložila ponuku. Rovnako dodala dva podobné stoly, ktoré sú na tomto ministerstve v iných zasadačkách, s trochu inou doskou, v cene 11 114,64 eur,“ skonštatoval minister Raši.

Medzi ďalšími kusmi predraženého nábytku, ktoré súčasné vedenie rezortu zdedilo, je aj kožená sedačka a dve kreslá. Sedačka, ktorej šírka musela byť podľa zadania 2210 mm, vyšla na 8151,01 eur a dve kreslá spolu na 8474,44 eur. Dodávateľom bola opäť tá istá spoločnosť ako pri rokovacom stole, lebo bola jediná, ktorá sa obstarávania zúčastnila. Rovnako tak dodala aj tri leňošky pre vodičov s matnými kovovými nožičkami za 1 774,80 eur za kus. Čerešničkou na torte je 350 vešiakov po 121 eur od firmy Kinnarps.

„Spoločnosť Ekoma dizajn dodala ministerstvu presne vopred vyšpecifikované nábytky za viac ako 680 000 eur. Hoci ministerstvo oslovilo viacero firiem, s takto detailnou špecifikáciou nemohli iné uspieť, iba firma, ktorá špecifikáciu dala. Keďže zo strany pani Remišovej sú tieto nákupy čistou zlodejinou, požiadal som kolegov, aby pripravili trestné oznámenie za machinácie vo verejnom obstarávaní, a aby ich polícia preverila,“ dodal minister Raši.

Remišová označila trestné oznámenie za absurdné

Exministerka Veronika remišová hovorí o cirkuse. "U Rašiho to musí byť ťažká mizéria. Dnes otravoval novinárov s tlačovkou k nábytku, na ktorom sa už rok vyvaľuje a ktorý bude na ministerstve ďalších 20 rokov. Raši si ale nevie dať rady so svojou posadnutosťou Remišovou, a keďže sa nemá čím chváliť, vymyslel z dva roky starej ´kauzy nábytok´, ktorý za môjho pôsobenia kúpilo ministerstvo na ďalších 20 rokov, cirkus pre novinárov - a vraj sa vyhrážal nejakým absurdným trestným oznámením," povedala.

"V politike som už videla všelijaké šialenstvá, ale niečo podobné Rašimu by dokázal vymyslieť snáď len jeho ´kamarát´ z koalície Andrej Danko. A tak sa Rašiho radšej opýtajte, aké má výsledky a čo robí za plat 10 tisíc mesačne pre občanov. Alebo sa opýtajte, ako rozhadzuje vaše peniaze na odmeny pre tých, ktorí mu s ničnerobením a hlúposťami usilovne pomáhajú. Mimochodom, za peniaze, ktoré Raši priklepol sám sebe a zdvojnásobil si plat, mal by tento štát už nábytok zo zlata," dodala.

