Lekárske odborové združenie a Šaško už prebrali memorandum: Konkrétne návrhy má rezort predstaviť v piatok

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šaško má podľa jeho slov na stredajšom (20. 11.) rokovaní vlády tlmočiť požiadavku LOZ, aby sa vládny kabinet jasne vyjadril k zámeru transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. "Ďalšie stretnutie bude v piatok o druhej, kde minister sľúbil, že spraví odpočet tých bodov, ktoré sme už všetky prebrali, a budeme mať aj stanovisko z vlády. Takže čakáme na odpovede," podotkol.

archívne video

Peter Visolajský po rokovaní s ministrom zdravotníctva (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Zároveň uviedol, že budúci týždeň majú byť LOZ predstavené návrhy zákonov k dodržiavaniu Zákonníka práce, personálnym normatívom či manažmentu nemocníc. "Dnes bolo rokovanie našich právnych zástupcov k týmto zákonom aj s ministerským tímom a bol prísľub, že v utorok (26. 11.) by nám ich mali predstaviť," spresnil šéf lekárskych odborárov.

Visolajský tiež skonštatoval, že ak by LOZ videlo reálne kroky zo strany vlády, došlo by k dohode a lekári by výpovede stiahli. "Keby vláda začala riešiť zdravotníctvo a vidíme tam reálne kroky, tak my aj zajtra vieme ukončiť výpovede. Takže toto je otázka na vládu, prečo toľko naťahuje, keď vie, že sa to nedá vyriešiť inak ako dohodou," poznamenal.

Hlavnou témou rokovania bola otázka vzdelávania mladých lekárov

Priblížil, že hlavnou témou utorkového rokovania bola otázka vzdelávania mladých lekárov. Lekárski odborári apelujú najmä na to, aby sa zjednodušilo ich atestačné štúdium. Žiadajú tiež, aby bolo doktorkám na materskej umožnené zúčastňovať sa počas atestačného štúdia na povinných prednáškach či aby bolo atestačné štúdium dostupnejšie pre vzdialenejšie regióny.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom už podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.