Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila poľnohospodárom zálohové platby v sume 305 miliónov eur

BRATISLAVA - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila poľnohospodárom zálohové platby v sume 305 miliónov eur. Udialo sa tak podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) prvýkrát v 20-ročnej histórii. V pondelok to uviedol na tlačovej konferencii šéf rezortu pôdohospodárstva spolu s generálnym riaditeľom PPA Marekom Čepkom.

"Poľnohospodári majú na svojich účtoch viac ako 50 % priamych platieb vo forme preddavkov, čo je suma 305 miliónov eur. Je to historický krok k postupnej obnove, modernizácii, digitalizácii a posunom Pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorá tu má byť pre poľnohospodárov," uviedol Takáč.

PPA vyplatilo preddavky poľnohospodárom v sume 305 miliónov eur rekordne rýchlo (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Doplnil, že zvyšok finančných prostriedkov bude poľnohospodárom vyplatených do 30. júna budúceho roka, pričom celkovo bolo pre nich vyčlenených 600 miliónov eur. Generálny riaditeľ PPA spresnil, že od 2. decembra tohto roka agentúra vydáva rozhodnutia o platbách, pričom to potrvá do konca júna 2025.

"Z pohľadu prvého piliera sme vyplatili formou preddavkov 245 miliónov eur. Vyplatili sme 62 % celkovej sumy a predstavuje to 90,75 % žiadostí. Z pohľadu intervencie BISS (základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti), to je najdôležitejšia schéma pre poľnohospodárov, sme vyplatili takmer 117 miliónov eur a ide o 14.331 poľnohospodárov, ktorým sme vyplatili preddavok z pohľadu druhého piliera, takzvanej neprojektovej intervencie sme vyplatili 60 miliónov eur, teda 31 % celkovej sumy a 87,14 % žiadostí," uzavrel Čepko.