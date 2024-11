Inovatívne riešenie spracovania odpadu: Na juh stredného Slovenska mieri nové centurm

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

LUČENEC - Na juhu stredného Slovenska by mohlo pribudnúť centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ) za desiatky miliónov eur. Centrum by malo vzniknúť v Lučenci alebo v Hnúšti a priniesť má aj nové pracovné miesta.Za spoločnosť Brantner to uviedol Peter Pajerchin.