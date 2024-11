VEĽKÉ porovnanie platov v rámci EÚ: Od priemeru máme ďaleko, predbehli nás aj Česi! Pozrite na tie rozdiely

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Nemáme sa až tak zle, ako si niekedy myslíme, no od tých najlepších nás delí stále priepastný rozdiel. Štatistický úrad Európskej únie Eurostat zverejnil dáta, z ktorých vyplýva, že priemerný ročný upravený plat zamestnancov pracujúcich na plný úväzok v rámci Európskej únie vlani stúpol. Oproti roku predtým narástol o 6,5 percenta na 37 900 eur. Slovensko sa síce tejto cifre ani zďaleka nepriblížilo, no polepšili sme si aj my.