Nová transakčná daň: Hrozba pre slovenské podniky alebo potrebná reforma? Viskupič varuje

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Bratislava 6. novembra (TASR) - Novozavedená transakčná daň by sa mala zrušiť, a to pre jej zásadný škodlivý vplyv na slovenské podnikateľské prostredie. Navrhuje to poslanec opozičnej SaS Marián Viskupič v novele zákona o dani z finančných transakcií, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR.