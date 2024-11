VEĽKÉ POROVNANIE: Dáni by Trumpovi nedali ani šancu, Česi sa rozhodli inak ako my! TAKTO by volila Európa

Donald Trump (Zdroj: Getty Images, SITA/AP Photo/Matt Rourke, SITA/AP Photo/Evan Vucci)

BRATISLAVA – Spojené štáty americké si volia nového prezidenta. To, či do Bieleho roka zasadne republikánsky kandidát Donald Trump, ktorý už úrad zastával v minulosti, alebo demokratka Kamala Harrisová, zatiaľ nie je oficiálne potvrdené, no predbežné odhady hovoria viac v prospech Trumpa. Ako by však voľby dopadli, ak by si z tejto dvojice mali nového lídra vybrať Európania?

Ako poukázali analytici z projektu Dáta bez pátosu, západné krajiny by volili výrazne inak a opačne ako väčšina krajín Východnej Európy. „Slovensko v prospech Donalda Trumpa s malou skupinkou krajín. Presne tých, s ktorými sa vídavame prevažne pospolu aj v iných rebríčkoch,“ uviedli. Na Slovensku by Trumpa volilo 52 percent ľudí, 48 percent by volilo Kamalu Harrisovú.

Donald Trump by bezkonkurenčne vyhral v Rusko. Volila by ho však aj väčšina ľudí v Srbsku, Gruzínsku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Nasledujeme my a po nás by ešte Trump uspel tesne aj v Slovinsku. Karta sa obráti až pri susednej Českej republike – Väčšina Čechov by „to hodila“ Kamale Harrisovej. Volilo by ju 54 percent ľudí.

Najväčší úspech mala Kamala Harrisová v Dánsku, volilo by ju 96 percent ľudí, rovnako tak by si však pripísala výrazné víťazstvo vo Fínsku, Švédsku, Holandsku či Nórsku.

„Teraz samozrejme o nič reálne hypotetickou voľbou/preferenciou nejde, ale Európa sa bude musieť o seba sama postarať v prípade ktoréhokoľvek prezidenta v USA. Budeme sa musieť sami prebíjať, brániť aj zahranično-politicky zorientovať. USA a ČÍNA sú ako svetové mocnosti jasne vpredu. A to má na rozdiel od nich Európa ma svojom území prebiehajúcu vojnu voči agresorovi na Ukrajine,“ dodali analytici.